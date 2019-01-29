石門水庫土地公廟已浮出 水利署：目前水情正常

2019-01-29 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部水利署今（29）日指出，石門水庫自去年10月以來適逢枯水期，水位逐漸下降，原本沉入在庫區的土地公廟目前已浮出。水利署表示，新北市板新地區由台北自來水事業處支援每天65萬噸，大幅減少石門水庫供水壓力，省下來的水量可全數蓄存於石門水庫，目前水情正常，民生及產業可維持穩定供水，農業一期稻作將於春節後開始供灌。

水利署進一步指出，石門水庫1月28日水位238.55公尺，有效蓄水量約1億4,656萬噸，蓄水量約74%，因進入枯水期，去年10月迄今石門水庫集水區累積降雨量僅272毫米。但，依據中央氣象局預估，未來一季降雨正常機率高，水利署將定期邀集中央氣象局、台灣自來水公司相關區管理處、台北自來水事業處、翡翠水庫管理局及農田水利會等相關單位召開水情會議，滾動檢討相關調度措施，以確保民生、產業及農業用水需求。

同時，水利署也提醒，近年氣候變遷影響，供水挑戰日益嚴苛，為及早因應未來用水成長並提供中長程供水穩定，水利署持續推動「開源、節流、調度及備援」四大穩定供水策略，並已加大力道積極落實執行中，前瞻各項水資源建設也已全面展開，自來水減漏亦加速改善中，未來穩定供水效益將可逐漸顯現。

但，時值枯水期，水利署呼籲大家共同落實節約用水，珍惜水資源。