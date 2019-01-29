農曆春節假期 全台最熱門訂房城市台北奪冠

2019-01-29 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今年春節假期長達九天，出門旅遊的人將較往年多，根據Expedia.com.tw 2018年農曆新年假期飯店訂購數據公布台灣農曆新年最夯訂房城市Top 5依序為：台北、台中、高雄、台南、嘉義，前五大熱門城市平均每晚房價約3,886元。

過年期間的房價較全年平均提高將近五成，其中以高雄房價增加約67%為漲幅最高，即使如此，高雄仍為農曆新年期間最便宜訂房城市，平均房價僅3,635元，因此Expedia建議若還沒規劃農曆假期的民眾，可以選擇前往高雄，以相對划算的價格享受假期。

此外，Expedia.com.tw也分享農曆新年期間最熱門的全球訂房城市TOP 5，分別依序為東京、曼谷、大阪、首爾、香港，其中平均房價中最便宜的為首爾，僅需2,985元，最貴房價則為6,540元的香港，提供計畫利用九天連假安排出國旅行的民眾參考。

Expedia.com.tw也提供想要安排農曆新年期間想要出國的民眾最佳訂購機票與飯店的時機。根據2018年Expedia.com.tw機票與飯店之預訂數據，農曆新年期間最便宜的預訂機票時間為出發前61-90天，約可省下近15%的費用，而飯店的最佳訂購時間則為出發前14天內，約可省下近兩成費用。