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農曆假期 Expedia推薦走春好去處

2019-01-29 11:05經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

2019農曆年假可享有九天的長假期，除了準備收拾行李、帶著愉快心情準備回家與家人團聚外，不少國人也紛紛開始規劃走春行程，今年該選擇去哪裡玩呢？Expedia.com.tw 列出春節期間全台最受歡迎的熱門走春景點及三大新興景點，並推薦景點周遭的優質住宿選擇，期望消費者可以利用難得假期攜家帶眷，一同來去郊外走走。

Expedia台灣區市場經理周宜潔(Jamie Chou)表示：「許多國人會利用農曆年假安排家族小旅行，享受難得家人團聚的天倫時光。Expedia.com.tw提供全台將近6,000家住宿選擇，並針對春節期間全台熱門走春及新興景點推薦附近CP值超高飯店，用每晚最低2,511元起的價格入住舒適飯店，期望帶給國人美好的新年禮物。」

今年冬天較往年溫暖許多，據氣象專家賈新興表示「年前至年節期間，冬季風將跟著放假，一直到年後才開工」，預測春節期間有機會呈現晴朗穩定的好天氣，非常合適到戶外踏青，提到台灣熱門走春景點，絕對少不了以下六大熱門景點，Expedia.com.tw 更推薦附近住宿選擇，提供消費者以最划算的價格享受難得假期！

宜蘭「梅花湖風景區」三面環山、湖的形狀像似五瓣梅花而得名的天然湖泊「梅花湖」，自然生態豐富，青山綿延、湖光倒影，遊客可以順著湖畔步道散步或騎單車環湖一周，還可以坐船遊湖，非常適合全家一起享受悠閒的午後時光。

桃園「大溪老街」是桃園地區最早發展的地區，因大漢溪為淡水河主流上游，造就許多商號、商賈的興起。而日治時期的大正時代流行巴洛克建築風格，融合閩南傳統裝飾圖案，形成大溪專有的建築特色，再加上特色商店林立，使得「大溪老街」不只好拍、好逛，還有好吃的古早味美食。

苗栗「勝興車站」擁有百年歷史且為西部縱貫鐵路最高點的「勝興車站」，站內設施有許多日治時代的設備，再加上日式虎牙式木造建築，使其有著濃厚的日據時代風味，雖已不再行駛但仍舊吸引絡繹不絕的遊客，每到假日便人潮湧現。

台中新社「古堡花園」由一棟棟的歐洲古堡建築組成的「古堡花園」位在海拔約為500至860公尺處，年均溫在23度左右非常適合居住生活，再加上面積廣闊並處於山稜線，可說是中台灣的綠地花園，更獲得『台中之肺』的美稱，宜人氣候和環境讓一家大小都可以徹底放鬆心靈。

南投「日月潭」身為國際知名景點，不僅可搭乘纜車或騎自行車環湖，飽覽美麗湖光山色，附近還有全台人氣最強的財神廟「紫南宮」，每到農曆年節便會出現排隊人龍祈求好財運。

而位於台南仁德的「奇美博物館」為奇美實業創辦人許文龍創立，是臺灣館藏最豐富的私人博物館、美術館。以純白建築歐洲建築外觀，加上由大理石打造的阿波羅駕戰車噴泉，及眾多希臘神話人物，豐厚的藝術氣息彷彿置身歐洲中世紀。

除上述提及的熱門走春景點外，Expedia.com.tw 特別列出三大新興的走春景點包括桃園「華泰名品城」、台中「世界花卉博覽會」和花蓮「貨櫃屋星巴克」。「華泰名品城」為美式大露天的概念打造的購物中心，在新春期間更有金龍繞商場。「世界花卉博覽會」有多項精采展覽及文化展演活動，適合閤家大小一同來觀賞。而花蓮則有由國際知名建築大師隈研吾操刀，主打全球最大、亞洲首建、由29個貨櫃屋組成，且融合花蓮在地原住民阿美族文化的「貨櫃屋星巴克」，開幕至今近半年依舊門庭若市。趕快帶著親朋好友來拍照打卡吧。

春節長達九天假期，不用宅在家，有很多好去處可以出門走春，圖為桃園大溪老街。　圖／...
春節長達九天假期，不用宅在家，有很多好去處可以出門走春，圖為桃園大溪老街。　圖／Expedia.com.tw 提供
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建築梅花湖大溪老街
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