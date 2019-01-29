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保障大專院校境外生 教育部建跨部會通報網絡平台

2019-01-29 10:48聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

我國大專校院境外學生人數成長快速，根據教育部最新統計，107年大專校院境外學生在台留學或研習人數近12.7萬人，較前一年度增加約9千人，占所有大專校院在學學生人數的10%。教育部自108年起持續優化境外學生輔導機制，已邀集外交部勞動部、內政部、僑務委員會及境外生辦公室等組成跨部會通報網絡平台並建立輔導通報、協處回應流程相關機制。

為關懷在台大專校院就讀的境外學生，教育部持續鼓勵各校及其輔導人員精進境外學生服務措施，使境外生的意見能充分表達，並獲得即時有效處理，進而安心向學、順利完成學業。

教育部自100年起成立的「大專校院境外學生輔導人員支援體系計畫（NISA）辦公室（簡稱「境外生輔導辦公室」），每年辦理5場次大專校院境外學生輔導人員服務素養培訓研習會，目的即在於協助大專校院建置境外學生服務品質改善機制。

因應境外學生人數逐年快速成長，教育部已規畫自108年起持續優化境外學生輔導機制，包括建置境外學生專屬網頁及意見信箱、境外學生服務專線電話、跨部會通報網絡平臺及辦理境外學生座談會等四大面向，期建構境外學生友善學習環境，全面提升高等教育國際化形象，相關措施說明如下：

一、專屬網頁及意見信箱（www.nisa.moe.gov.tw）：於境外生輔導辦公室網站新闢輔導專頁，提供相關法規資訊，在台就讀期間常見問題之Q&A及各主管機關/單位諮詢管道，並設置可於線上立即填送意見信箱，由專人回復及協助處理。

二、服務專線電話（0800-789-007）：設置中、英、越南、印尼語服務專線於周一至週五上午9時至下午5時由專人接聽（印尼語及越南語另有專業翻譯），協助及時解答學生問題，非上班時間也有語音答錄服務，學生可留下想詢問的問題、建議或陳情、檢舉案件及聯絡資訊，於上班時間由專人優先處理。

三、跨部會通報網絡平台：教育部已邀集外交部、勞動部、內政部、僑務委員會及境外生辦公室等組成平台並建立輔導通報、協處回應流程相關機制。

四、舉辦境外學生座談會：教育部邀請僑務委員會、勞動部、內政部移民署、衛生福利部中央健康保險署、外交部領事事務局、海外聯合招生委員會等有關機關單位赴北、中、南、東四地主動訪視僑外生，透過訪視活動，讓僑外生更深入了解與其在臺就學期間切身相關的問題，並與僑外生座談及互動，面對面解答學生在臺求學及生活的疑問，並表達政府關懷的心意。

有關教育部優化境外學生輔導機制已製成民眾版及學生版懶人包，歡迎下載參閱（www.nisa.moe.gov.tw），教育部表示，將持續透過各校新生說明會、臉書社團、輔導人員研習會及境外學生座談會等向所有僑外生宣導相關優化措施。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
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