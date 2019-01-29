婦人頭痛了幾個月 看了眼科才查出是青光眼造成

2019-01-29 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名80歲婦人近幾個月受頭痛困擾，赴眼科檢查發現左眼眼壓飆高，確診為「慢性隅角閉鎖性青光眼」同時合併白內障影響視力，經透過雷射及藥水治療青光眼，再進行白內障手術後，終於助阿嬤揮別頭疼、重見光明。

亞洲大學附屬醫院眼科部醫師蘇振文指出，婦人多年前右眼曾接受白內障手術治療，這次本以為是右眼又出現狀況，沒想到檢查發現右眼眼壓正常，反倒是左眼的眼壓飆高至29 毫米汞柱（正常值為10-21mmHg），同時伴有白內障；若不積極治療，恐有失明危機。

他說，青光眼可分為隅角閉鎖性、隅角開放性與先天性，其中隅角閉鎖性青光眼是亞洲人常見的眼疾之一，當隅角的房水出水口被虹膜遮擋，使房水滯留在眼內，就會使眼壓上升壓迫視神經，加上隨著年紀增長，白內障形成，會使水晶體逐漸增厚，造成原本疑似隅角閉鎖性青光眼的患者，眼壓增高且視力更加惡化。

由於急性或慢性隅角閉鎖性青光眼通常會出現頭痛、噁心、血壓飆升、視力突然模糊等症狀，因有些症狀與內科疾病相似，一開始經常會周旋於多專科間，因遲遲無法找出原因而延誤病情。

蘇振文指出，隅角閉鎖性青光眼會先透過藥物及雷射治療，當兩者皆無法有效控制眼壓時，就會考慮進行青光眼小樑切除或白內障手術，所幸當阿嬤出現症狀時，家人十分積極帶著阿嬤尋求醫師協助，才能在第一時間處理青光眼問題，待眼壓穩定後，再以手術治療左眼白內障，讓阿嬤解除頭痛問題重見光明。