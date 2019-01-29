交通事故、照顧疏忽 兒童死傷兩大主因

2019-01-29 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



靖娟基金會針對107年兒童事故傷害新聞進行統計分析，結果顯示有328名兒童因事故而傷亡，近2年兒童死傷數高居不下，且6歲以下幼童占所有死傷比例超過五成。根據事故類型分析發現，「交通事故」及「照顧疏忽」是造成兒童死傷的兩大主因，進一步分析「照顧疏忽」死傷案例發現，有8名個案因照顧疏忽而發生窒息死傷事故。

靖娟基金會今天舉辦「107年兒童事故傷害新聞統計分析記者會」，根據IBABY愛寶貝親子網內所蒐集的107年兒童事故傷害新聞分析，排除兒虐、性侵等類別，共發生243件兒童事故傷害新聞，導致49位14歲以下兒童死亡，279位兒童受到身體或心理的創傷。

以死傷原因來分析，前三名造成死傷的事故類型分別為「交通事故」（113人）、「照顧疏忽」（67人）、「水域安全」（37人），且其中超過五成為6歲以下的兒童，顯示照顧者在照護嬰幼兒安全成長的知能，仍有很大進步空間。

靖娟進一步分析107年照顧疏忽造成兒童傷亡的原因，8名嬰幼兒因睡眠環境不安全，或照顧者餵食孩子時溢奶、噎食，而發生窒息死傷事故，案例包括九個月大女嬰因脖子上平安符被床邊窗簾繩勾頸窒息、毯子厚重掩蓋嬰兒；保母、家長餐後忘記幫幼兒拍嗝導致溢奶、副食品導致異物哽塞，造成寶貴生命的喪失。

靖娟指出，值得注意的是，這些死亡個案皆為0至3歲的嬰幼兒，無自保能力的狀態下，照顧者的行為即成為孩子是否能安全成長的重要依據。