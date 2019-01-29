一走就喘 老年人最怕得了這個病

2019-01-29 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



天氣變化大，長輩們如果輕忽胸悶、氣喘，小心「插管迎新年」！年近80歲的陳爺爺，至附近學校操場走路運動時，常感到胸悶、頭暈，去年開始，稍微走路就氣喘吁吁，自行至藥局買藥，病情非但未控制，最後因心臟衰竭緊急送醫插管，才發現是主動脈瓣膜狹窄，經置換組織瓣膜，病情才獲得緩解。

彰化基督教醫院心臟血管外科主任陳映澄表示，主動脈瓣膜狹窄多以70、80歲老年人為主，原因為瓣膜退化而造成狹窄，使心臟無法輸出足夠血液，導致氣喘、胸悶。

據統計，嚴重主動脈瓣狹窄一旦發生症狀，病情急轉直下。當出現胸悶時，平均存活時間約五年；開始出現暈厥現象，存活時間為三年；若進展至心衰竭症狀時，平均存活時間就只剩下一、兩年。

心臟瓣膜置換分為金屬瓣膜及組織瓣膜（豬瓣、牛瓣），陳映澄建議50歲以上患者可選用組織瓣膜，50歲以下則建議採用健保給付的金屬瓣膜。金屬瓣膜可終生使用，但需持續服用抗凝血劑，以防血栓。而豬瓣、牛瓣較不易引起血栓，豬瓣膜耐用年限約10-15年，牛瓣膜則有九成可使用20年以上。