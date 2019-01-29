親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

一走就喘 老年人最怕得了這個病

2019-01-29 09:32聯合報 記者李樹人╱即時報導

天氣變化大，長輩們如果輕忽胸悶、氣喘，小心「插管迎新年」！年近80歲的陳爺爺，至附近學校操場走路運動時，常感到胸悶、頭暈，去年開始，稍微走路就氣喘吁吁，自行至藥局買藥，病情非但未控制，最後因心臟衰竭緊急送醫插管，才發現是主動脈瓣膜狹窄，經置換組織瓣膜，病情才獲得緩解。

彰化基督教醫院心臟血管外科主任陳映澄表示，主動脈瓣膜狹窄多以70、80歲老年人為主，原因為瓣膜退化而造成狹窄，使心臟無法輸出足夠血液，導致氣喘、胸悶。

據統計，嚴重主動脈瓣狹窄一旦發生症狀，病情急轉直下。當出現胸悶時，平均存活時間約五年；開始出現暈厥現象，存活時間為三年；若進展至心衰竭症狀時，平均存活時間就只剩下一、兩年。

心臟瓣膜置換分為金屬瓣膜及組織瓣膜（豬瓣、牛瓣），陳映澄建議50歲以上患者可選用組織瓣膜，50歲以下則建議採用健保給付的金屬瓣膜。金屬瓣膜可終生使用，但需持續服用抗凝血劑，以防血栓。而豬瓣、牛瓣較不易引起血栓，豬瓣膜耐用年限約10-15年，牛瓣膜則有九成可使用20年以上。

根據《英國醫學期刊》最新研究指出：「氣溫每降低攝氏1度，1個月內罹患心腦血管疾病機率增加2％。」陳映澄提醒已更換瓣膜、本身又有高血壓的長輩們，應定期服藥、回診，以免併發症的問題造成心臟負擔。

氣溫低、早晚溫差過大，醫師提醒，老年人如果走路就喘，經常胸悶，就應就醫治療。記者...
氣溫低、早晚溫差過大，醫師提醒，老年人如果走路就喘，經常胸悶，就應就醫治療。記者李樹人／攝影
分享

氣喘患者健保
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

周四晚北部再變天 低溫13度

2019-01-29 04:54

婆媳說好話甭過招 開心過好每一年！

2019-01-29 09:47

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:43

春節有霸王級寒流？吳德榮：連一般寒流都不易發生

2019-01-29 07:41

全台走春景點攻略 一路玩到元宵

2019-01-29 09:28

唐美雲、李喬 獲行政院文化獎

2019-01-29 11:00

228連假高鐵車票 本周四開賣

2019-01-29 10:40

婦人頭痛了幾個月 看了眼科才查出是青光眼造成

2019-01-29 10:38

交通事故、照顧疏忽 兒童死傷兩大主因

2019-01-29 10:26

選好日子家運更好！除舊佈新 盤點大掃除的吉祥意義

2019-01-29 10:18

一分錢一分貨？麵包原料內藏三大食安易燃點

2019-01-29 10:00

西南部17測站空氣品質差 2電廠降載

2019-01-29 09:58

魩仔魚不是一種魚種類！我們吃的魩仔魚到底是什麼魚？

2019-01-29 09:00

2019全台元宵小提燈領取攻略 飛天豬、樂樂豬…這款還能當小豬撲滿

2019-01-29 08:57

注意！高屏空氣品質達紅害

2019-01-29 04:54

健康你我他╱愛上單車爬坡 文明病不藥而癒

2019-01-29 00:37

正子斷層造影 癌症檢查好幫手

2019-01-29 00:34

切除2睪丸…顯微取精 圓夢成人父

2019-01-29 00:32

重訓瘦不了 運動後有吃對嗎？

2019-01-29 00:31

衛福部查慈濟疏失 醫界：應建立SOP

2019-01-29 00:19

衛福部才掛保證 慈濟醫學中心打針又出包直接打臉

2019-01-29 00:14

官員才掛保證…慈濟防錯 挽回花東人信心

2019-01-29 00:10

又出包！花蓮慈濟誤打超倍抗生素

2019-01-29 00:06

群聚感染 三分之一發生在長照機構

2019-01-29 00:00

花蓮慈濟醫院接連打錯針出包 醫界：人員訓練不足

2019-01-28 23:59

每月4500元 6都8月加入準公幼

2019-01-28 23:55

流感疫情吃緊 台中、高雄過年加開門診

2019-01-28 23:52

流感大爆發 重症個案近5年新高…再增一死

2019-01-28 23:47

器捐人數 7年來首度「倒退嚕」

2019-01-28 23:47

客運十休一 勞團：風險丟乘客

2019-01-28 23:42

科學研究證實 「跑步、走路、飛輪」　對減肥根本沒用！

2019-01-28 23:01

日本東京流感大肆虐 防疫專家建議戴口罩勤洗手

2019-01-28 22:38

東部最大醫學中心再爆疏失 慈濟要如何挽回居民信心

2019-01-28 22:38

事隔2月再爆打錯針 花蓮慈濟連爆重大醫療疏失

2019-01-28 22:02

把握好天氣 周四晚北部再變天

2019-01-28 20:37

新北市晚間8點發生規模3.3地震 深度約5公里

2019-01-28 20:36

最新器捐統計出爐！捐贈人數近7年來首度「倒退嚕」

2019-01-28 20:34

Uber提升安全機制 盼化解外界疑慮

2019-01-28 20:20

買排骨酥送「屑屑」是給廢棄物？ 老饕爆：都衝著它去買！

2019-01-28 20:00
看更多

熱門文章

花蓮慈濟爆「抗生素誤打過量」 護理師認錯家屬憤怒

2019-01-28 12:04

全台最強印刷廠！尾牙席開破300桌 年終最高26個月

2019-01-28 11:42

15歲姪女求改中午吃年夜飯 一問原因都聽傻了

2019-01-28 12:57

科學研究證實 「跑步、走路、飛輪」　對減肥根本沒用！

2019-01-28 23:01

蘇揆下令旅客帶肉品入境旅行社也要罰 最高15萬

2019-01-28 22:06

孕婦小心蘋果病⋯ 23周孕婦分享抗病過程大哭！

2019-01-28 11:29

影／上海夫妻行李被查獲火腿 台灣友人幫籌20萬入境

2019-01-28 14:38

北市聯醫流感群聚再傳1死 迄今累計2死

2019-01-28 17:54

春節有霸王級寒流？吳德榮：連一般寒流都不易發生

2019-01-29 07:41

Nike防偽祭出新招 山寨商嗆「根本沒在怕」

2019-01-28 16:13

2019日本櫻花前線預測出爐 東京最早3月18日就開花

2019-01-28 14:50

姨丈掏500元給外婆買年菜 外婆霸氣回：我沒這麼可憐！

2019-01-28 16:10

花蓮慈濟醫院接連打錯針出包 醫界：人員訓練不足

2019-01-28 23:59

保養品過期還能用嗎？3招關鍵判斷

2019-01-28 17:42

周四晚北部再變天 低溫13度

2019-01-29 04:54

流感大爆發 重症個案近5年新高…再增一死

2019-01-28 23:47

功維敘隧道拚升級4.0 迷你鐵道小火車要帶進遊客

2019-01-28 12:16

從沒見過這種棗子！全聯限定開賣「蘋果蜜棗」4百有找

2019-01-28 18:09

地牛翻身！新北市金山區晚間發生規模3.5地震

2019-01-28 19:19

新北市晚間8點發生規模3.3地震 深度約5公里

2019-01-28 20:36

把握好天氣 周四晚北部再變天

2019-01-28 20:37

東部最大醫學中心再爆疏失 慈濟要如何挽回居民信心

2019-01-28 22:38

團客帶肉 導遊、旅行社連坐

2019-01-29 00:22

台南神農蜜棗 全聯超市買得到

2019-01-28 20:26

天冷切記「護心6招」 大幅降低心血管疾病發生

2019-01-28 19:00

最新器捐統計出爐！捐贈人數近7年來首度「倒退嚕」

2019-01-28 20:34

新年平安籤隨身帶 北捷與龍山寺推「樂吉籤」票卡

2019-01-28 16:31

團客帶肉連坐罰 包正豪批：譁眾取寵

2019-01-29 08:13

今日星座運勢／獅子人逢喜事精神爽 事業多元發展

2019-01-29 00:00

日本東京流感大肆虐 防疫專家建議戴口罩勤洗手

2019-01-28 22:38

好貴的家鄉味！桃機再罰臘肉火腿 陸客湊錢入關

2019-01-28 23:40

茶品控必認識！英國百年茶專賣店登台 一罐790元

2019-01-28 13:55

交通部對UBER無解決方案 計程車司機不排除春節前抗議

2019-01-28 19:31

影╱唯一的睪丸卻得睪丸癌 顯微取精手術圓夢當爸爸

2019-01-28 17:54

非洲豬瘟罰鍰銀聯卡不能刷繳 防檢局：克服中

2019-01-28 16:45

遠航引進第四架ATR新機 後天首航台北澎湖

2019-01-28 11:19

花蓮慈濟烏龍不只一樁 去年誤拿尿液打入癌末病患體內

2019-01-28 13:06

衛福部才掛保證 慈濟醫學中心打針又出包直接打臉

2019-01-29 00:14

【2019己亥十二生肖運程大預言3之2】雨揚居士／龍蛇馬羊‧諸事呈祥

2019-01-29 06:00

新增本土病例！先生越南出差染麻疹 回台傳給妻子

2019-01-28 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top