全台走春景點攻略 一路玩到元宵

2019-01-29 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



易遊網「全台走春玩點推薦攻略」。圖／易遊網提供 分享 facebook 春節九連休即將來臨，許多民眾打算在國內過年，順便來一場走春之旅。易遊網精選春節期間最具話題性及季節性的景點，整理出「全台走春玩點推薦攻略」，包括花東花海、中南台灣櫻花季、茂林紫蝶幽谷、屏東台灣燈會，從春節一路玩到元宵，就算過年不出國也不無聊。

春暖花開迎新年，安排賞花行程是很應景的走春玩法。易遊網表示，除了台中武陵農場、南投九族文化村、嘉義阿里山等中南台灣的櫻花季外，花東花海也正值花季期間，例如花蓮富里花海或台東池上花海，粉紫色系的波斯菊和金黃色的油菜花同步綻放，適合喜愛打卡拍照的旅客。

此外，即將在4月24日閉幕的台中花博，也推薦民眾趁春節假期走訪一趟，在過年期間還加入了節慶布置和主題活動，增添新年喜氣氣氛。

若想來趟生態之旅，一定要把握只到3月底前才看得到的紫斑蝶，全世界僅有高雄茂林的「紫蝶幽谷」和墨西哥的「帝王斑蝶谷」才擁有越冬型蝴蝶谷，可說相當稀有；茂林「紫蝶幽谷」曾獲得「米其林台灣綠色指南」最高等級三星級的必遊推薦肯定。

易遊網也推薦位於屏東墾丁有著小奈良之稱的「鹿境生態梅花鹿園」，是全台第1個人工復育、訓養，並開放互動、餵食的梅花鹿生態園區，旅客可近距接觸差點瀕臨絕跡的梅花鹿，感受鹿兒們的萌魅力。

喜歡濃厚節慶氣氛的旅客，走訪燈會欣賞璀璨燈景，不僅浪漫也相當喜氣。台南月津港燈節2月2日開幕登場，大型藝術燈飾搭配水面倒映光影，讓夜晚增添一抹夢幻氣息；2月19日元宵節展開的台灣燈會，今年結合台灣在地意象，打造綿延5公里的華麗燈飾，相當繽紛熱鬧。