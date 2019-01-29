春節有霸王級寒流？吳德榮：連一般寒流都不易發生

2019-01-29 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，部分媒體指春節期間有霸王級寒流來台灣的可能，但以氣象局10日報及最新模式模擬資料而言，春節期間台灣連「一般寒流」都不太容易發生，更何況是「霸王級寒流」。

吳德榮指出，從氣象局發布的10日報及最新歐洲模式模擬皆顯示，年初二（下周三）東北季風漸減弱、年初三（下周四）台灣仍在回暖，於蒙古及西伯利亞並無強冷空氣積聚，加上平均氣流亦以向東平流為主，向南平流的分量明顯不足。所以連一般寒流都不易發生。

他說，最新（28日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日天氣晴朗，白天舒適，晚微冷；東半部有局部短暫雨的機率。北部白天約可升至23、24度、中部及東部高溫約在25度左右、南部則可升至28度左右。明後天氣溫持續回升，各地白天舒適、早晚仍偏涼微冷，中南部日夜溫差大。

吳德榮表示，周四晚及周五受東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部雨，北台灣氣溫降、轉冷，中南部受影響很小。周六、日東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升。除夕及年初一有另一波東北季風影響，迎風面北部、東半部再度轉有局部雨，北台灣氣溫降，中南部受影響小。