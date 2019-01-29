衛福部才掛保證 慈濟醫學中心打針又出包直接打臉

2019-01-29 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



花東欠缺醫療資源，花蓮慈濟醫院身為醫學中心，自然是民眾選擇就醫時的期待，不料短短幾個月內，接連發生注射錯誤的重大醫療疏失，重創外界對慈濟醫療的信心，醫院內部應該好好檢討，積極建立防錯機制，避免類似事件一再重演。

國內多數醫學中心集中在大台北地區，花東地區的醫療資源極度匱乏，所幸慈濟醫院醫學中心落腳花蓮，是後山居民的福音。但去年十月竟爆發護理人員不慎將其他病患尿液當成生理食鹽水，混入注射到肝硬化病人身上，院方事後才坦承疏失，此事已讓慈濟的形象大傷。

通過醫療評鑑才能成為醫學中心，代表有能力可以處理重症醫療，患者不必再往台北送，上月27日一名早產嬰腸炎壞死，慈濟醫院治療多日情況未好轉，轉到台大醫院；本月14日又有一名罹患腦膜炎的男嬰，經治療後雖然病情穩定，家屬仍堅持轉院，最後經由警方派「紅斑馬」專車開道護送北上就醫。

不到半個月，接連兩起嬰兒透過警方開道急送台大醫院，顯示民眾不信任慈濟醫療服務品質，即便路途遙遠，堅持要把病嬰往北送，引發討論，衛福部醫事司長石崇良與花蓮縣衛生局都跳出來呼籲「花蓮民眾要對慈濟有信心！」

行政官員出面掛保證，卻馬上又被前天的誤打抗生素劑量的醫療疏失打臉。慈濟醫院是花蓮評鑑等級最高的醫學機構，自當在每項醫療行為進行之前，建立層層把關的核對機制，如今接連出包，凸顯連最基本的人員訓練都做得不夠。