花蓮慈濟醫院接連打錯針出包 醫界：人員訓練不足

2019-01-28 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



針對花蓮慈濟醫院爆發超倍施打抗生素的醫療疏失，衛福部表示，將調查院方是否遵守照護流程ＳＯＰ，疏失細節尚待釐清；國健署前署長邱淑媞則建議，一定要落實注射針劑核對再核對的工作，建立防錯機制。

慈濟醫院是醫學中心，除了發生抗生素加倍施打的疏失外，去年10月也發生把尿液當成生理食鹽水注射病人身體的大烏龍。台北市立聯合醫院總院長黃勝堅說，慈濟醫院是醫療水準高的醫院，應該是一時疏忽，醫事人員應該要加強訓練、確實建立ＳＯＰ，才能避免發生類似事件再發生，過去聯合醫院也曾發生發錯藥品的案例，有時因藥品字很像或音很像，容易搞混，因此需要再三提醒、重複確認，才能避免醫療錯誤。

邱淑媞表示，全世界醫療造成的傷害數字非常可觀，美國早在2000年就推動病人安全行動，因為醫療作業十分忙碌和繁複，是高風險工作，所以很多醫院會一再訓練醫事人員，要求審慎核對再核對，避免忙中出錯。