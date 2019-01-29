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官員才掛保證…慈濟防錯 挽回花東人信心

2019-01-29 00:10聯合報 本報記者蔡翼謙戴永華

花蓮慈濟醫院發生護理師誤為病患施打兩倍劑量抗生素的疏失。記者蔡翼謙／攝影
花蓮慈濟醫院發生護理師誤為病患施打兩倍劑量抗生素的疏失。記者蔡翼謙／攝影
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花東地區醫療資源匱乏，花蓮慈濟醫院身為醫學中心，自然是民眾選擇就醫時的期待，不料短短幾個月內，接連發生注射錯誤的醫療疏失，重創外界對慈濟醫療的信心。慈濟守護花東人健康的形象打造不易，也因此衛生主管機關對慈濟多抱持「寬容」心態。慈濟應珍惜這份「疼惜」，好好檢討，落實防錯機制，以免辜負花東人的期待。

國內多數醫學中心多集中在大台北地區，花東地區的醫療資源極度欠缺，近廿年來，花蓮慈濟醫院在後山居民的健康醫療上，一直扮演重要角色，慈濟人也以此為榮，不少學有專精的醫療人員，被這股「慈濟精神」吸引，放棄「錢多事少離家近」的選擇來到花蓮，讓慈濟花醫逐步發展成為醫學中心，遺憾的是，接連的醫療疏失，已讓慈濟的形象大傷。

慈濟通過醫療評鑑才能升格為醫學中心，這份成果得來不易，也代表慈濟有能力處理重症醫療，患者不必再往台北送。但上月廿七日一名早產嬰腸炎壞死，轉到台大醫院；本月十四日又有一名罹患腦膜炎的男嬰，因家屬堅持轉院，經警方派「紅斑馬」開道護送北上就醫。

接連兩起「北送事件」，對慈濟是個警訊，對警力也是消耗，衛福部醫事司長石崇良與花蓮縣衛生局因此先後跳出來，呼籲「民眾要對慈濟有信心」。行政官員出面掛保證，沒想到前天又發生誤打抗生素劑量的疏失，顯然慈濟內部控管有檢討必要。

慈濟醫院是花蓮評鑑等級最高的醫療機構，自當在每項醫療行為進行前，設有層層把關的核對機制，以避免出錯，如今卻接連出包，凸顯人員基本訓練做得不夠。

「寬容不代表可懈怠！」慈濟醫院是花蓮唯一醫學中心、也是花東民眾就醫寄望之所在，雖有行政單位力挺慈濟的醫療水準沒問題，院方本身更應有積極作為，徹底檢討如何防堵疏失，不要再辜負花東人民的期待，否則對慈濟、對病患都是損失。

慈濟台大醫院衛福部抗生素
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