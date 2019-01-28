流感大爆發 重症個案近5年新高…再增一死

寒流低溫，上周類流感門急診就醫人次破十萬，預估下周年節期間恐達十三萬人次。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 流感疫情吃緊，台北市聯合醫院和平院區爆發病人、護理師群聚感染Ａ型流感，繼上周之後昨又有一名患者死亡。疾管署統計，上周門急診類流感人次突破十萬大關，為近五年次高，流感重症個案則為近五年新高。

不僅國內疫情嚴峻，鄰近的日本、香港也情勢險惡。日本流感就醫人次多達兩百多萬人次，香港流感更是大爆發，流感死亡個案已有八十一例，為遏制流感在兒童之間蔓延，港府日前決定全港幼稚園及幼兒中心提早放農曆年假。

疾管署表示，接連九天的農曆年假，是國內外旅遊的高峰，日本、香港又都是國人旅遊的重點，疾管署副署長羅一鈞提醒國人，過年期間外出旅遊，務必戴上口罩，隨身備妥乾洗手液。

北市聯醫和平院區十日傳群聚感染，共十五名個案，接觸者八十一人，目前持續追蹤監測。廿三日傳出一名患者死亡，昨又新增一名重症死亡個案。

羅一鈞指出，死者是名八十二歲女性，曾注射流感疫苗，因皮膚免疫疾病住院，期間感染流感，廿五日發病，快篩為Ａ型流感陽性，緊急收治加護病房，並通報疑似流感併發重症，昨天惡化病故。

羅一鈞表示，這波流感疫情延燒，門急診類流感就醫人次，在上周首次突破十萬，接著適逢春節年假，預估門急診類流感就醫人次將高達十三萬。

羅一鈞指出，這次流感重症個案累積速度比預期中還快，目前個案數量已創下近五年新高，上上周為二九四人，上周數據仍在統計中，但重症及死亡個案正持續增加。

由於港、日流感疫情也相當嚴重，羅一鈞提醒國人至日本、香港旅遊時，應盡量減少觸摸公共場所的門把及電車上的手環，因為流感病毒如沾附於上，至少存活半小時至一小時，民眾如握了手環、門把，又接觸口鼻，感染風險大增。

羅一鈞表示，目前日本流感病毒以H1N1為主，這與公費流感疫苗病毒株吻合，如有接種，保護力可達七成二，但仍建議，國人如至日本遊玩，仍應隨身攜帶乾洗手液，且避免以手觸摸口鼻。