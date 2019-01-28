科學研究證實 「跑步、走路、飛輪」對減肥根本沒用！

2019-01-28 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



常聽各種研究、醫生與報導說，要減肥就要運動，特別是「有氧運動」，從走路、跑步、飛輪、馬拉松等，總是聽說有氧才能燃燒脂肪，因此減肥一定要做有氧運動。但現在這個「有氧可以減肥」的觀念，卻被有些人打破了，就有最新科學研究指出，「有氧的好處被過度誇大，多半都是想像」。

最近新書「有氧減肥大迷思」引發不少討論，作者Craig Ballantyne曾創立「亂流訓練法」，另位作者Chelsea Ratcliff是主修健康傳播的研究生，在書中，打破超多迷思。

過去認為減肥得多做有氧，特別是女生，但書中卻說「女生比男性，更難以有氧運動減重」，而且「人類根本不擅長跑步」、「18720分鐘的有氧運動，才減輕 1.8~2.7公斤」、「每周慢跑超過4次的人，死亡率高於完全不慢跑的人」、「人們在跑步機上快走25分鐘燃燒的卡路里量，平均被高估72%」。

內文中，提倡「10分鐘的高強度間歇運動，可以提升肌力與心肺耐力，遠比有氧運動省時又有效」。

至於有氧運動，作者認為，其實耗時又無效，而且反而會流失肌肉量，並增加受傷的可能性，且從心理角度來說，做完長時間的有氧，特別容易用大吃來犒賞自己。