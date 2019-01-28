東部最大醫學中心再爆疏失 慈濟要如何挽回居民信心

2019-01-28 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮慈濟醫院為東部最大醫學中心，但去年 12月、今年1月皆發生兩起重症嬰兒家屬對該院信心不足，從慈濟轉院台大事件，兩嬰家屬當時皆在臉書貼文，盼嬰兒坐上救護車北上能一路暢通，貼文一出引起國人熱烈討論，紛紛轉貼，最後國道警還派出紅斑馬溫馨護送。

去年12月27日，花蓮一名早產男嬰因壞死性腸炎轉送台大醫院，男嬰外婆當時表示，外孫原在花蓮慈濟醫院治療，雖然醫師提醒外孫出生不到兩個月，北上過程可能有生命危險，但想到台北應該有更好環境，所以決定轉院。

今年1月14日，花蓮又有名5個月大男嬰因腦膜炎開刀，男嬰母親請來私人救護車，北上台大醫院辦住院，男嬰母親說，當時本來在慈濟醫院住了兩天，但想給兒子更好醫療環境，且盼台大醫師能對病情有更好解釋。

兩嬰家屬當時皆在臉書貼文，盼行使蘇花公路、國道五號及國道三號。貼文隨後被瘋狂轉貼在臉書各大社團，宜蘭、花蓮警及國道警獲報後，還出動警車開道護送，讓原本3個多小時的路程，僅花1時30分就到達。