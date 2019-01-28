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日本東京流感大肆虐 防疫專家建議戴口罩勤洗手

2019-01-28 22:38聯合報 記者李樹人╱即時報導

流感疫情吃緊，疾病管制署最新統計顯示，上周門急診類流感人次突破十萬大關，為近五年來的次高，至於流感重症個案之多，則創下近五年來新高。由於日本、香港流感疫情險峻中，疾管署副署長羅一鈞提醒國人，過年期間至海外旅遊，務必戴上口罩，隨身備妥乾洗手液。

此外，疾管署昨日傍晚公布台北市聯合醫院和平院區流感群聚事件新增一名重症死亡個案，該名82歲女性於1月13日因皮膚免疫疾病住進和平醫院，住院期間感染流感病毒，25日發病，昨天病情惡化死亡，死因與流感相關性仍待研判。

羅一鈞指出，該名82歲女性原本即是該起群聚感染相關接觸者，1月25日至26日陸續出現發燒及呼吸困難等症狀，流感快篩為A型流感陽性，確診為肺炎，緊急收治加護病房，並通報疑似流感併發重症。

和平院區整起群聚事件自1月10日迄今共計15名個案，其中包括一名入院前已感染流感、住院後因重症死亡的病患，整起事件相關接觸者共計81人，將持續追蹤監測至2月2日。

在整體流感疫情方面，羅一鈞表示，這一波流感疫情延燒以來，門急診類流感就醫人次於上周首次突破十萬，下周適逢春節年假，預估門急診類流感就醫人次將達13萬。

羅一鈞指出，這次流感重症個案累積速度比預期中還快，目前個案數量已創下近五年新高記錄，上上周為294人，而上周數據仍在統計當中，但重症及死亡個案正持續增加中。

日本流感疫情嚴重，流感就醫人次多達兩百多萬，羅一鈞指出，大東京地區許多公共場所，包括電車、百貨公司及醫院，應該許多流感患者進出其中，國人至日本旅遊時，務必提高警覺。

羅一鈞提醒，國人至日本、香港旅遊時，除了隨時戴上口罩，保護自己之外，還應盡量減少觸摸公共場所的門把及電車上的手環，因為流感病毒如沾附於上，至少存活半小時至一小時，如果握了手環，又接觸口鼻，感染風險大增。

羅一鈞表示，目前日本流感病毒以H1N1為主，這與公費流感疫苗病毒株吻合，如有接種，保護力可達七成二，但仍建議，國人如至日本遊玩，仍應隨身攜帶乾洗手液，且避免以手觸摸口鼻。

流感容易在人多的場所發生群聚感染及流行，現在正逢流感流行期，民眾要勤洗手、戴口罩...
流感容易在人多的場所發生群聚感染及流行，現在正逢流感流行期，民眾要勤洗手、戴口罩以防感染。報系資料照
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流感病毒疫情類流感
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