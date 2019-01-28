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新北市晚間8點發生規模3.3地震 深度約5公里

2019-01-28 20:36聯合報 記者董俞佳╱即時報導

新北市金山區今天晚間8點10分發生規模3.3地震，地震深度約5公里，各地最大震度台北市陽明山3級、新北市萬里3級。

新北市地震 規模3.3。圖／氣象局提供
新北市地震 規模3.3。圖／氣象局提供
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