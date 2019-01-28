最新器捐統計出爐！捐贈人數近7年來首度「倒退嚕」

2019-01-28 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



最新大愛器官捐贈人數統計出爐，去年僅有327人，比前年339人略減12人，也是7年來首度「倒退嚕」，醫界猜測恐是受去年台北市長柯文哲再陷器捐風波案所致。 圖／報系資料照 分享 facebook 最新大愛器官捐贈人數統計出爐，去年僅有327人，比前年339人略減12人，也是7年來首度「倒退嚕」，醫界猜測恐是受去年台北市長柯文哲再陷器捐風波案所致。為帶動醫院積極勸募大愛器官，健保署拍板確定「器官移植協調管理費」新制，只要協調師完成一例器捐勸募，即給5000點健保給付獎勵，新制最快3月1日上路。

器官捐贈移植登錄中心最新統計，107年大愛器捐人數共327人。若以案例數計算，器官及組織捐贈案例數最多前三名，分別為眼角膜537例、腎臟181例、肝臟90例。捐贈案例數最少則是心臟瓣膜，全年度0人。

截至1月27日止，有效等候接受器官移植病人共9622人，等候眼角膜者有823人，等候腎臟者有7426人，等候肝臟者有1107人。大愛器官供不應求，太多患者苦等不到器官，有病人只好尋求境外移植。

為拓展器官來源，衛福部從過去至今祭出多項措施，包括：捐贈者之三親等內血親等候器官移植時有優先權、開放無心跳器捐、愛滋感染者互捐器官及非親屬活體腎臟配對交換等。捐贈人數近年有緩步上升，但於去年首度出現降幅。

器捐中心副執行長劉嘉琪說，他們還在分析人數下降原因，而無心跳器捐是最新辦法，移植醫院目前不是還在接受教育訓練，就是還在熟悉操作流程，去年共僅完成13例，還做不多。

外界猜測，器捐人數減少與柯文哲再陷大陸仲介器官爭議有關。劉嘉琪認為，這很難判斷，因4年前市長選戰，柯也曾陷入無心跳器捐爭議的負面新聞中，但當時捐贈人數是增加的。不過，去年選戰確實影響民眾對器捐的正面印象。

身兼器捐中心董事長的健保署長李伯璋認為，要提升大愛器官來源，其實第一線勸募器官的協調師很重要，他們需24小時待命、聯絡移植手術，還要幫助捐贈者、受贈者及其家屬衛教正確認知及減少焦慮。

而且勸募器官很耗心力，協調師成功勸募1例器捐，背後卻可能失敗了9例。李伯璋指出，健保過去只給付器官的摘取及移植，未提供協調師適當獎勵，「協調師幾乎是在做功德。」

健保署今年加碼增列「器官移植協調管理費」，只要協調師勸募完成一例，即給付5000點獎勵，鼓勵協調師積極執行勸募工作，提升工作成就感。新制3月1日起實施。

不過，振興醫院心臟血管外科主任級醫師張忠毅認為，新制「沒打到節骨眼上」，若勸募一直踢到鐵板，是無法勸募完成的。臨床通常是患者或家屬原本就有這想法，協調師一接觸說明就ＯＫ，所以「最根本還是從全民教育做起。」

張忠毅建議，政府可找移植醫院代表來拍攝各器官功能與器捐的重要性，讓影片成為國中生的健康教育內容。教育影片成本不多，還可以用很多年，有助將器捐大愛想法向下紮根。「若能放入大學或高中聯考考題，或許更有效！」