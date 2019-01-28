高雄年節食品抽驗把關 茼蒿雞蛋5件違規

2019-01-28 20:36 中央社 高雄28日電



春節將屆，民眾大量採購年節食品，為確保食品安全，高雄市政府衛生局今天再走訪年貨大街抽驗食品，並公布日前抽驗不合格的茼蒿及雞蛋，溯源供應商後將裁處。

高雄市衛生局長林立人今天會同消保官、經發局等單位前往三鳳中街年貨大街執行年節食品聯合稽查，並依食品安全衛生管理法等進行稽查；尤其對豆製品、素料及丸類等食品是否含皂黃及過氧化氫快篩檢查，並對具有高風險的肉類食品做來源把關。

衛生局同時公布第2波年節食品抽驗結果，包括抽驗年節應景食品153件、抽驗及標示查核共稽查95家的結果，有5件產品檢驗結果不符規定，不合格產品中，4件茼蒿菜被檢出農藥殘留，有來自知名連鎖賣場及知名連鎖火鍋店等，不過追溯供應商有兩家來自外縣市、一家未提供源頭，一家已經依食安法裁罰。

至於不符規定的蛋品來自旗山區的晨間廚房，被檢出含有動物用藥、芬普尼，衛生局已移交農業局追查養雞場的責任。

衛生局也抽驗5家高人氣餐飲業者，結果有1家餐飲業者不符規定，不合格項目包括食材未離地放置及食材未妥善覆蓋等。

衛生局說，茼蒿菜被檢出農藥殘留超標，不符「農藥殘留容許量殘留標準」及雞蛋檢出動物用藥殘留不符「動物用藥殘留標準」，可依違反食品安全衛生管理法裁處新台幣6萬元至2億元的罰款；若販賣商無法交代來源的貨品業者也要受罰。

衛生局說，食用農藥殘留及動物用藥殘留超標可能會加重肝、腎負擔、引起腸胃道不適等健康問題，呼籲消費者盡量選購當季蔬果並多加清洗，蛋品最好選購有產銷履歷且標示清楚者。