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Uber提升安全機制 盼化解外界疑慮

2019-01-28 20:20台灣醒報 記者林稚雯╱台北報導

王怡雯（左）、吳罡（中）、許雅荏（右），三人共同宣導「行的安心」的重要性。（ph...
王怡雯（左）、吳罡（中）、許雅荏（右），三人共同宣導「行的安心」的重要性。（photo by 林稚雯／台灣醒報）
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提升乘客行的安全，Uber於28日宣布乘車媒合平台安全機制升級，提供使用乘客一鍵報警、多位信任聯絡人、安全中心與限速提醒功能。Uber台灣區總經理吳罡表示，藉由符合政府法規、與租賃業者和車隊合作，加上APP功能升級並嚴格把關駕駛，可全面提供乘客保障。

從前端進行把關

吳罡進一步說明，Uber目前以「納管」、「納保」、「納稅」的三納政策為基礎，全力配合台灣政策。而針對合法計程車業者對於Uber的疑慮，則是透過與租賃車行與計程車隊合作，盼提供計程車更多載客機會。在搭乘過程中由交通業者提供乘客保險，而Uber則是發揮科技研發能力，升級安全功能並提供24小時全年無休的客服與安全管理，期待能達到雙贏局面。

除了原先具備的GPS定位、行程分享功能外，Uber APP安全機制陸續升級，加入駕駛端「限速提醒」功能及「人臉辨識」功能。限速提醒避免駕駛超速，人臉辨識則確認實際上線駕駛與帳號登載相符，也每年定期審核駕駛資格，確認沒有犯法或肇事紀錄才能接案載客。

提供乘客行的安心

Uber表示，APP功能更新後，提供乘客端「安全中心」。收集乘車行程、客服、匿名意見回饋機制等功能。乘客也能由一次1位改為一次設定5位親友作為信任聯絡人，並在每趟預約叫車後一鍵分享行程，讓親友能便捷即時的了解行蹤。

此外，若乘車過程中遇到緊急意外，可透過「110緊急援助」功能立即連繫警方，通報警方之餘APP也將主動顯示乘客位置，並由客服端主動發送訊息關心駕駛與乘客，也將相關事件紀錄於個人帳號當中。

日前Uber也推出「寶寶Uber」的選項，提供親子出遊時安全的搭車選擇。靖娟兒童文教基金會處長許雅荏及勵馨基金會副執行長王怡雯都出席表示，科技平台讓婦女與孩童的外出安全得到更多保障，期望未來有更多合作，推動相關安全宣導。

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