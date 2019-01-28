交通部對UBER無解決方案 計程車司機不排除春節前抗議

2019-01-28 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



針對計程車司機最在意的UBER問題，交通部仍僅重申將落實分業營運原則。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影 分享 facebook 交通部長林佳龍上周公開喊話要改善計程車經營環境，交通部今天與計程車業者座談，交通部向業者表示，會朝著鼓勵優秀司機的方式給予補助，而非全面性的補助，受到業者認同，不過，針對計程車司機最在意的UBER問題，仍僅重申將落實分業營運原則，計程車業者聽後並不滿意，要求交通部要盡快提出解決方案，否則仍不排除春節前上街頭抗議。

交通部今天下午與計程車業者進行座談，包括中華民國計程車商業同業公會聯合會、汽車運輸業駕駛員全國總工會、計程車派遣協會等都出席。會議前傳出，交通部將研擬全面補助計程車油資、中午用餐時間路邊停車免費等方案。

交通部代表今天在會內表示，不會全面性的補助司機，而是朝著鼓勵優秀司機的方向著手，鼓勵的方式可能給予軟硬體補助，不過，到底要如何進行補助鼓勵，還待斟酌規畫，至於，業者最關心的UBER問題，交通部則重申會落實分業營運原則。

汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，與會代表都不樂見全面補助的方向，計程車業者要的也不是補助，而是要有一個公平競爭的環境。鄭力嘉說，交通部從去年開始就說要盡快提出解決UBER的爭議，但直到目前仍然沒有任何解決方案，僅說會「盡快」，計程車司機已經聽到快無感，憤怒情緒醞釀中，不排除2月1日一定要上街到行政院抗議。

至於交通部所提出的鼓勵優秀司機方向，鄭力嘉表示，與會代表大多都同意，但仍認為交通部目前說明的方向很空泛。計程車業者建議可以多增設計程車休息站、補助補貼司機接受自由行導遊課程訓練、另外，林佳龍所提的比照台中經驗中午休息時間司機免費停車的方式，業者也很期待，此外，他們也建議，交通部盡快與警政署討論出一套機制，讓執業司機能有一套載客評鑑機制。