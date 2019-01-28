天冷切記「護心6招」 大幅降低心血管疾病發生

2019-01-28 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市衛生局提供「護心六招」，只要記好這六招，可以大幅降低心絞痛、心肌梗塞等疾病的發生與死亡機率。 圖／ingimage 分享 facebook 寒流陣陣來襲，最近心血管疾病患者也增加，台南市衛生局提供「護心六招」，只要記好這六招，可以大幅降低心絞痛、心肌梗塞等疾病的發生與死亡機率。

衛生局表示，寒流來襲，外出時可以明顯感受到溫度的變化，而氣溫驟降容易造成血管收縮，使血壓上升，有心血管疾病的個案更容易引發造成疾病惡化，以下提供六招「護心」、「保暖」要訣，做好預防及應急，一起面對寒流的衝擊。

第一招：監測血壓及控制病情

寒流來襲，提醒三高患者及心血管疾病患者，除了規律服藥、定期回診外，最重要的是要定期量測血壓，並做好血壓監測。

第二招：夜間與清晨起床即出門要注意保暖

晚上睡覺時，要先備妥衣物在床邊，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後再進行活動。

第三招：氣溫回升再出門運動

清晨外出運動時要特別注意禦寒保暖，避免太早出門，最好等太陽出來、氣溫回升後再出門運動，並建議結伴同行。

第四招：泡湯注意事項

心血管疾病患者泡湯要注意溫度勿超過40℃，並且避免長時間泡在溫泉中，以免因四肢血管擴張，周邊血流量遽增，引發心血管或腦血管急症。

第五招：避免大吃大喝及情緒起伏太大

除了避免因天冷而大吃大喝或是情緒起伏太大等情形，另應多喝水、並多攝取纖維素，以預防便秘，以及避免突然用力、緊張、興奮、激烈運動等。

第六招：出現心臟病及中風徵兆，請立即就醫，爭取黃金搶救

突然發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很可能是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療。