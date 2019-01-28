農委會鼓勵登記種高麗菜保證收入 農民批亂花錢

2019-01-28 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



農業單位祭出誘因鼓勵農民預先登記種植高麗菜面積，但有農民批評高麗菜價格不好就是因為量太多，現在有補助「是鼓勵大家都來種高麗菜嗎？」也有育苗場認為資訊公開後可能影響銷量，政府應補助提供正確數據作預警的育苗場。

農委會今天預告未來農民種高麗菜若預先登記，毎人保障以每公斤6元價格出售，以2公頃補助為上限，至於登記多少不限制，彰化縣菜農林有信說，政府重點應是控管種植量，卻變成只補助沒控管，農民認為「不無小補」更毫不猶豫種下去，產量最後可能有增無減，農民還是賺不到錢，農業預算又被無謂消耗。

他也指出，年輕一輩農民不期待補助，只希望農政單位給好的環境，政府強調優先協助登記戶外銷、加工，但現在蔬菜外銷因品規市場受限，加工商品則以試驗捧場居多，都還不是穩定制度，為何不把量控制好，用補助限制栽種面積，或先保護專業生產農戶，輔導其餘農民種其他品項。

張姓菜農指出，高麗菜每公斤6元保證收入對有能力種其他利潤更高蔬菜的農民來說不見得有誘因，確實可能疏導轉種其他菜，但政府即使掌握貼近事實的數據，傳統農民對於政府提供數據資訊向來參考而已，除非連續低價個幾年，否則考量成本、技術種高麗菜的賭性仍相當強。