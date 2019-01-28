科學家基改蛋雞 可製造抗癌藥物

2019-01-28 18:05 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



科學家將人體製造蛋白質的基因植入雞蛋蛋白的基因中，成功利用雞蛋大量產出人類蛋白質，有望成為明日製藥新星。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 英國科學家成功讓母雞成為未來可能的製藥救星！愛丁堡大學的科學家利用基改技術，成功讓母雞能夠產出人類所需的蛋白質，並用於藥物製造。他們認為，這項技術有潛力比目前商業製藥技術的產能好上10至100倍，將有望成為製藥新星。

根據《英國廣播公司》報導，科學家估計，他們此次研發的製藥技術，產能較目前市面上的製藥技術好上10至100倍，主要是因為雞棚的建置與維護，比高科技且無菌的製藥工廠要來得簡單與便宜許多。赫倫博士就表示，若他們的技術能成功商業化，成本將至少降低至現有的1/10。

為了使蛋雞產下含有人體蛋白質的蛋，研究團隊將人類製造蛋白質的基因植入製造雞的蛋白的基因中。目前科學家拿了2個蛋白質作為試驗製造目標 – IFNalpha2a與CSF巨噬細胞蛋白質。IFNalpha2a具有強大的抗病毒與抗癌特性，CSF巨噬細胞則是能促使受損的組織進行自我修復。

《醫學新聞》指出，儘管雞蛋早已被用於培養病毒與疫苗製造，這次的研究仍與之前十分不一樣，因為這次是利用基因技術直接植入製造蛋白的基因內。結果顯示，3顆雞蛋所含的蛋白質剛好能萃取為一劑藥物，研究者表示，因為一隻雞一年能產約300顆蛋，這代表他們的技術能比現有的技術更有效。

赫倫博士表示，這項技術除了能造福人群，也可以用於動物藥物的治療，降低藥物價格。她舉例指出，目前若寵物需要重生或置換受損的內臟，相關藥物費用十分昂貴，但有了這項技術後，就能大幅降低成本。

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