注射過量抗生素幸無大礙 家屬：爸爸平安就好

2019-01-28 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮慈濟醫院再次爆發醫療疏失！一位58歲蔣姓病患因罹患小腦膿瘍，約3周前住進慈濟醫院，昨天卻被新手護理師誤打過量抗生素，注射量整整高出一倍，家屬昨晚在臉書貼文痛批「一間這麼大的醫院，三不五時出差錯！」對此，慈濟醫院坦承疏失，並表示該病患目前健康狀況穩定，近日會持續追蹤觀察。

病患兒子蔣先生表示，昨天早上9時許，看見該護理師使用2瓶抗生素注射，因以往皆使用1瓶，所以向護理師提醒「是否有打錯？」但護理師再三堅持正確，便未繼續阻止，沒想到下午護理師慌張地跑到病房，承認昨早抗生素確實注射過量，表示「看錯病例了！」要立刻抽血，擔心對病患身體造成影響。

慈濟醫院醫務秘書李毅表示，醫師開立富克納抗生素（Fluconazole）每次應施打400毫克，但護理師昨天「不小心多給一劑」，誤注射成2瓶藥800毫克劑量，當天下午該護理師立即向家屬坦承疏失，並即時與主治醫師聯絡，昨天下午5時、今早6時進行2次抽血，檢驗肝腎功能指數，結果正常，近日會持續追蹤。

李毅說，該名新手護理師任職未滿一年，雖有疏失，但不會進行處分，因這次疏失並未造成病人嚴重影響，且若懲處，可能打擊醫護團隊士氣，會持續督導該新手護理師，讓他繼續為醫療領域貢獻。

蔣先生說，父親已經住院3周，昨天與該護理師詢問劑量問題時，護理師態度不佳，妹妹事後才在臉書痛批「一間這麼大的醫院，賺了那麼多錢，還建什麼功德會，結果真的有功德嗎？三不五時出差錯，三不五時上新聞⋯」等語，而目前父親體況無大礙，院方也向自己承諾，近日會密切觀察父親狀況，已經原諒慈濟醫院。