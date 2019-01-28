影╱唯一的睪丸卻得睪丸癌 顯微取精手術圓夢當爸爸

2019-01-28 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



如果男人只剩一顆睪丸，又罹患睪丸癌，想當爸該怎麼辦？

29歲陳先生曾因隱睪症切除左側睪丸，卻於婚後孕前健康檢查發現有「無精症」，而剩下右側睪丸又罹癌，使想當爸的他大受打擊。台北榮總先替他執行睪丸切除術，再用顯微手術從切下的睪丸中，取得殘存不多的正常精子進行人工生殖，讓太太順利懷孕。升格準爸爸的陳先生笑說：「一定會告訴孩子，他是多麼得來不易的禮物！」

收治個案的台北榮總泌尿部主任黃志賢表示，男性無精症並非指體內完全沒有精子，約5成患者仍能以顯微取精手術，在睪丸內找到僅存不多的精子，有機會以人工生殖方式使精卵結合成胚胎，再植入母體內著床懷孕。

但是，陳先生青少年時期因左側隱睪症，必須切除左側發育不良的睪丸，卻在健檢後轉介到泌尿科門診，再發現右側陰囊有7公分惡性腫瘤，必須做根除性的睪丸切除手術。切除後，陳先生恐就無法和太太完成生兒育女心願。

「完成生育心願並非不可能！」黃志賢說，唯一的希望是，從切除的睪丸內找出殘存不多的正常精子，再進行人工生殖。

於是，在北榮生殖醫療團隊合作下，花2小時自陳先生切除下的睪丸中，找到少量正常精子做冷凍保存，另將一部分送至胚胎室執行卵細胞質內單一精蟲顯微注射，最後植回陳太太體內並成功受孕，胎兒很健康，至今已約5個月大。

陳先生說，他和太太約半年四處求診，就是希望能治療癌症，同時又能生兒育女，經介紹才找到北榮團隊。「當我們得知人工生殖順利懷孕，心情很激動、很開心！」因睪丸根除治療也很順利，他不必再化療，更是喜上加喜。

北榮生殖內分泌科前主任李新揚表示，若夫妻雙方有生育計畫，卻無法在未避孕狀況一年內成功懷孕，建議夫妻一起到醫院檢查，男方看泌尿科，女方看婦產科。

「不孕症並非如小說、電視劇或傳統觀念所述，只是女方問題而已。」李新揚說，國內外大規模統計，因不孕而求診的夫妻，單純女方問題僅占三分之一，而單純男方問題也占三分之一，男女雙方均有需矯正的問題也占三分之一。