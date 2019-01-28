高公局統計春節高速公路肇事數每日皆破百

2019-01-28 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



春節連假將屆，高公局統計，近三年春節連續假期平均每日肇事件數分別為105年132件、106年133件、107年122件，肇因主要多為未保持安全距離、未注意車前狀態，或變換車道不當所導致，高速公路局提醒，行駛國道切勿疲勞駕駛，也請保持行車安全間距，避免發生事故影響旅遊興致。

高公局指出，春節假期多為返鄉及出遊旅次，車流量大，較易發生擦撞小事故，主要是人為疏失所造成，故行駛壅塞路段時，仍應與前車保持適當距離並依序前進，切勿任意變換車道，避免發生事故。

高公局統計，歷年國道日夜間肇事率，深夜23時至早上6時的死亡肇事率為日間早上6時至18時的7.5倍，其中夜間時段(0-6時)占全日的25%，但該時段死亡事故比例卻高達全日的34%。另從歐美日國外相關夜間肇事分析文獻亦顯示，夜間行車肇事之嚴重程度(致死率及肇事率)均高於日間約2至3倍。

高公局提醒，如精神狀況較差，可至各服務區24小時開放之駕駛人休息室充分休息後再出發，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力，此外，夜間車流量較少，整體行車速度雖較快，仍請勿超速行駛，亦請保持適當安全距離，以避免遇前方緊急狀況時煞車不及。