Canon推新大圖輸出機 結合尖端列印技術及新式彩色墨水

2019-01-28 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球大型印表機大廠Canon 今日宣布在台灣發表全新 imagePROGRAF TM 系列大圖輸出機，無論在品質、速度及易用性方面皆經過精心設計，能完全滿足客戶的需求。

此次共發表多款新機，包括 imagePROGRAF TM5200、TM5205、TM5300、TM5305，另同步推出二款配備模組化新掃描器的機種﹕imagePROGRAF TM-5200 MFP L24ei 及 TM-5300 MFP L36ei。

Canon 表示， imagePROGRAF TM 系列不僅極為適用於技術文件的輸出，例如 CAD 圖像及 GIS 地圖，同時可運用 Canon LUCIA TD 防水彩色墨水，印製短期使用的戶外海報、標示牌及大尺寸圖像。並可提供中小企業或專業工作室進行內部列印，可達到與外部專業印刷業者同級的精準度與優異品質，減少繁瑣的外包流程，既節省費用又增進效率。

此外，具有人性化使用者介面和新軟體工具，使用更簡單方便，配備觸控面板可直覺式操作，並提供無線 WiFi 列印功能，大幅提升工作效率。且全新 imagePROGRAF TM 系列的運作噪音極低，運作音量僅有 44 分貝，在同級產品中最低。相較於前代 imagePROGRAF 機種，運作音量已降低 60％，不僅可提高產能，更能降低對工作空間的干擾，靜音效果對辦公室環境來說是一大利多。

Canon 指出，採用 Canon LUCIA TD 五色彩色墨水。此款墨水具備的表面張力較高，能印出密集卻清晰的線條和文字，並可將暈墨情形降到最低。 墨水同時能產生動感色彩，使用者可在符合經濟效益的情況下，使用平價的非塗布普通紙列印高品質圖像及海報。