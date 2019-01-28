語文檢定消費糾紛頻傳 行政院指定教育部為主管機關

2019-01-28 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



不少人面試求職時，會被要求必須檢附相關語言證照，部分大學也將語言能力設為畢業門檻。不過近來由民間辦理的各類語文檢定考試爭議事件頻傳，為維護消費者權益，行政院消保處今天表示，已指定教育部擔任「民間機構辦理語文檢定考試」的中央目的事業主管機關，將請教育部盡快研擬相關措施。

行政院消保處表示，隨著國際交流日益頻繁普及，外語能力也成為國人學習及檢測指標；教育部目前未規定將英檢成績做為學生畢業門檻，但國內大專院校為配合英語學習政策，約達9成以上系所均設有英語畢業門檻，推估每年有近30萬名畢業生受影響。此外，為申請出國留學而需外語檢測成績者，每年則約有4萬人。

為因應近年來語文檢定衍生不少消費爭議，為及早釐清主管機關權責，建置妥適管理機制，行政院消保處多次邀集學者專家開會聽取建議、徵詢地方政府提供意見及蒐集國外相關管理資訊，去年（107年）11月報請政委林萬億召開協商會議，認為語文檢定考試多為民眾經學校教育、終身教育後檢視學習成效，且學生占比高，因此指定教育部作為中央目的事業主管機關。

消保處參議王淑慧表示，目前針對民間辦理的語文檢定考試，並沒有中央事業主管機關負責，因此每逢有消費爭議，消費者只能求助消費者服務中心等單位，經消保官了解後認定。未來指定教育部為主管機關後，教育部將可修法或是訂立相關機制及措施，如擬定定型化契約，以避免衍生相關消費爭議。