新增本土病例！先生越南出差染麻疹 回台傳給妻子

2019-01-28 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



衛福部疾管署今公布國內新增1例麻疹本土病例。 中央社（疾管署提供） 分享 facebook 又見麻疹病例，衛福部疾管署今公布國內新增1例麻疹本土病例，為住北部30多歲女性，她是日前疾管署所公佈赴越南旅行染麻疹男子的妻子，為今年首例家庭群聚感染事件。疾管署表示，該個案目前症狀輕微，居家隔離中，日前除了就醫外，無公共場所活動史，已掌握相關接觸者109人，將持續追蹤監測至2月14日。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名女子於1月21日出現發燒症狀就醫，23日額頭、胸前出現紅疹後，由衛生局所協助安排動線再次就醫並採檢通報，但該個案目前症狀輕微，目前居家隔離中，相關接觸者已掌握。

疾管署統計，今年國內累計6例麻疹，其中5例為境外移入，感染國家包含菲律賓3例與越南2例。羅一鈞指出，目前中國、越南、泰國、菲律賓、印尼、印度等東南亞地區，持續有麻疹病例發生，疫情較往年增加5至10倍外；歐洲地區也得注意，去年以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國及義大利疫情最為嚴峻，且近期烏克蘭持續發生大規模疫情；美洲則以委內瑞拉及巴西病例數最多。

疾管署目前已將英國、哈薩克、希臘等共24國旅遊疫情建議列為第一級「注意」（Watch）；另美國自去年10月發生疫情，去年全國累計確診349例，近期病例主要發生於紐約市布魯克林區、紐約州羅克蘭郡（Rockland）及華盛頓州克拉克郡（Clark）。

羅一鈞提醒，民眾若近期計畫前往麻疹流行地區，可於出國前2至4週就診，諮詢評估是否有需要接種麻疹等疫苗，並於旅遊期間做好防護措施，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑疫苗；此外，從流行地區返國後，如有疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知旅遊史。