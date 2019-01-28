新年平安籤隨身帶 北捷與龍山寺推「樂吉籤」票卡

2019-01-28 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



農曆新年即將到來不少民眾會為新年求平安籤，結合當地信仰文化，台北捷運公司與艋舺龍山寺合作，首推出樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡，1月31日上午10時起，在捷運龍山寺站其中1台特製自動售票機開賣，旅客購買後可收藏紀念，北捷表示購買票卡時，自動售票機螢幕會出現健康、愛情、事業選項，旅客選擇其中一項求取籤詩、看看來年的運勢。

北捷表示，樂吉籤限量販售5000顆，每顆售價50元，每人限購2顆。祈福票卡為1次票，啟用後不回收，購票完畢後螢幕會呈現籤詩收據(可供列印)及QR code，民眾可使用手機掃描QR code儲存，另外龍山寺也將提供200個平安符，免費贈送前200名購買樂吉籤者。

北捷表示，首次發行樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡，名稱取自英文「Lucky」的諧音，把「Trip」元素加入其中，代表台北捷運對旅客旅途的好運與祝福；有別於過去藍色單程票的外觀，樂吉籤祈福票卡採用喜氣洋洋的桃紅色；圓圓票卡(Token)正中央，有個大大的「吉」字，傳達祝福的意涵。