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新年平安籤隨身帶 北捷與龍山寺推「樂吉籤」票卡

2019-01-28 16:31聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

農曆新年即將到來不少民眾會為新年求平安籤，結合當地信仰文化，台北捷運公司與艋舺龍山寺合作，首推出樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡，1月31日上午10時起，在捷運龍山寺站其中1台特製自動售票機開賣，旅客購買後可收藏紀念，北捷表示購買票卡時，自動售票機螢幕會出現健康、愛情、事業選項，旅客選擇其中一項求取籤詩、看看來年的運勢。

北捷表示，樂吉籤限量販售5000顆，每顆售價50元，每人限購2顆。祈福票卡為1次票，啟用後不回收，購票完畢後螢幕會呈現籤詩收據(可供列印)及QR code，民眾可使用手機掃描QR code儲存，另外龍山寺也將提供200個平安符，免費贈送前200名購買樂吉籤者。

北捷表示，首次發行樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡，名稱取自英文「Lucky」的諧音，把「Trip」元素加入其中，代表台北捷運對旅客旅途的好運與祝福；有別於過去藍色單程票的外觀，樂吉籤祈福票卡採用喜氣洋洋的桃紅色；圓圓票卡(Token)正中央，有個大大的「吉」字，傳達祝福的意涵。

詳細購票內容及紅包兌換方式，請洽車站詢問處及詳現場公告，亦可撥打臺北捷運24小時客服專線：（02）218-12345、臺北市民當家熱線：1999（外縣市02-27208889）或瀏覽臺北捷運公司網站(https://www.metro.taipei/)。

北捷推出「樂吉籤」捷運票卡，1月31正式開賣。圖／北捷提供
北捷推出「樂吉籤」捷運票卡，1月31正式開賣。圖／北捷提供
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北捷推出「樂吉籤」捷運票卡，1月31正式開賣。圖／北捷提供
北捷推出「樂吉籤」捷運票卡，1月31正式開賣。圖／北捷提供
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北捷捷運龍山寺
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