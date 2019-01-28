疾管署推5年計畫預防傳染病群聚 托嬰青少年都納入

2019-01-28 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



長照2.0今年已上路，但並非所有細節都能顧到，如長照機構感染控制問題值得關注。衛福部疾管署近期正研擬5年計畫，將爭取經費針對長照機構、護理之家等細菌感染控制加強查核外；而在原有的不定期訪視部分，今年首度將青少年教養機構納入，期增進醫療及照護品質。

台灣長期照顧感染預防暨控制學會理事長李聰明表示，長照機構依照護需求的輕重程度分為安養、養護、長照與護理之家等，他在臨床上發現機構來的長者，易有重複感染問題，且細菌抗藥性強；而國內研究也發現，從2007年至2013年間，機構多人同時感染事件近1800件，有近1/3都發生在長照機構。疾管署副署長羅一鈞表示，上述群聚感染事件，1/3發生在長照機構外，其他部分則落在學校、醫院等機構，如像學校一個班級有2、3人發生流感即為群聚，致感染數目看來眾多。

衛福部長照司副司長周道君表示，長照司主要是機構評鑑部分，如設立、照護管理等是否合乎規範，對於長照機構預防感染部分，已與疾管署合作，針對各縣市住宿型、收容人數較多、時間較長的長照機構，如日照中心、護理之家等，一年多次查核，加強其品質管理等，避免群聚感染。

羅一鈞指出，自《傳染病防治法》成立後，除要求長照機構若有流感群聚感染事件得通報外，自SARS事件後，其實就開始對護理之家、安養中心等群聚人數多的長照機構，執行不定期訪視；而從去年起更擴大訪視對象，將托嬰中心納入外，今年起更首度將青少年教養機構（如教養院）納入，讓預防感染更全面。

但只是要訪視、查核，常面臨的問題是「缺人、缺錢、缺設備」，羅一鈞說，為重視長照機構、醫療院所存在的群聚感染問題，如多重抗藥性細菌感染控制，近期正研擬5年計畫（109至113年），目前已送交衛福部內進行討論，將與學者專家討論與訂定標準後再送院，希望以實際預算納入，以多元管理行動策略，來了解機構、院所需求與實際情形。

羅一鈞指出，目前該計畫初步為通過後，委託民間相關預防學會（如台灣長期照顧感染預防暨控制學會）等協助施行，如辦理照服員及相關人員感染訓練，在查核長照機構、醫療院所前，教導如何落實感染控制，增進醫療及照護品質等，讓預防得以落實。