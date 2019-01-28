長照機構傳染病群聚 醫師：五障礙需克服

2019-01-28 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



長照2.0今年已上路，但並非所有細節都能顧到，如長照機構感染控制問題值得關注。有醫師表示，長照機構會面臨到沒充分清潔等5大障礙，導致傳染當下無法控制。

台灣長期照顧感染預防暨控制學會理事長李聰明表示，長照機構依照護需求的輕重程度分為安養、養護、長照與護理之家等，他在臨床上發現機構來的長者，易有重複感染問題，且細菌抗藥性強；而國內研究也發現，從2007年至2013年間，機構多人同時感染事件近1800件，有近1/3都發生在長照機構。

中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師、中國醫藥大學微生物及免疫學科教授盧敏吉表示，長照機構因住民聚一起，經長時間不同疾病細菌傳遞下，會有多重共病、高群聚感染風險；而長照機構易因群聚感染的疾病，包括上呼吸道感染（如季節流感）、肺結核、腸胃道疾病等。

盧敏吉說，長照機構在施行感染預防與控制時，會面臨到的障礙，包括沒有充分清潔（甚至沒準備洗手液或乾洗手）、缺乏預控人員、人員配置過低、行政管理不佳，及沒建立住民相關疾病檔案等。看似基本的要求，但在人員、設備等不足，資訊不流通情況下，一旦傳染當下常無法控制。

但要預防像是上呼吸道或腸胃疾病其實不難，李聰明表示，長照機構無論住民或是照護者都該好手部清潔、生病戴口罩及做好隔離，機構環境也應用定期用漂白水清潔，住民應按時注射疫苗（如流感及肺炎鏈球菌）來預防。

衛福部長照司副司長周道君表示，目前除對長照機構評鑑外，對於預防感染部分已與疾管署合作，針對各縣市住宿型、收容人數較多、時間較長的長照機構，如日照中心、護理之家等，一年多次查核，加強其品質管理等，避免群聚感染。