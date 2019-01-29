打造幸福企業 遠傳讓員工「有感」開始

2019-01-29 00:00 文／ 遠傳 提供



何謂幸福企業?根據遠傳人力資源暨行政管理群資深副總經理周博儀在一場網路直播訪談中表示：「幸福企業的重要關鍵因素為「創新」，同時也是遠傳重要價值觀，因為創新與幸福息息相關，而自己才是主宰自己幸福的主人，沒有人可以幫你幸福，必須自己創造幸福，要能創新並掌控幸福感。而相信幸福是來自自我是否有存取滿滿的正能量，與大家探索共創成就。簡而言之，幸福感的關鍵，在於自己是否被滿足，當自我的價值觀被滿足了，幸福感就產生了。」

遠傳成立至今已邁入第22個年頭，擁有6300位員工，如何讓員工真實「感受幸福」，不論是在身心靈層面或外在的工作環境，遠傳做了多方面的努力，例如許多企業為節省人事成本，客服人員大多為約聘人員，但遠傳客服均為正職人員，且享有公司員工應有福利、權益與保障，無後顧之憂；為幫助員工實現自我價值及克盡企業社會責任，公司鼓勵員工參與企業社會責任的相關活動並給予每年2天志工假；提供簡餐服務兼休憩的員工餐廳；推廣多元化社團活動及紓壓休息按摩服務，讓員工在工作時還可充電放鬆；遠傳相信員工與家人的互動，是促成公司前進的動力，每兩年舉辦一次家庭日(Family Day)，並於當天設計一系列體驗或遊戲活動，藉以提升和諧緊密的家庭關係。同時，遠傳十分重視員工的健康，2018年舉辦「甩重大賽」，鼓勵員工減肥，四個月下來共甩重1500公斤，讓員工體態輕盈、減少三高；2017年則舉辦「雲端計步大賽」，以手機記錄運動APP步數上傳雲端，也獲得熱烈迴響。

2018遠家庭日 圖／遠傳 提供 分享 facebook

遠傳也相對重視員工自我成長與自我價值肯定，每季頒發一次12萬元的「創新獎」，以鼓勵員工創新服務；員工旅遊每年1萬元補助，讓員工可以藉旅遊自我放鬆及開拓眼界；每年員工春酒頒發「最佳店長獎」、「最佳業務獎」等前三名的績優同仁，讓員工有滿滿的正能量，「懂得存取正能量的員工，也就更有幸福感！」

產業科技技術日益月新，今年遠傳致力大(大數據)、人(人工智慧)、物(物聯網)應用經營及開發，期望更精準掌握各產業特性與客戶需求，有效提昇公司競爭力。因此遠傳對於內部員工也同步推動「樂業成長」，鼓勵員工在職涯上能夠與時俱進，如「大人物培訓計劃」，運用科技新技術融入員工日常工作中，提升工作效能讓員工更聰明的快樂工作。遠傳相信員工是公司最寶貴的資產，以各種方式全面提供給員工，讓員工自然掌握幸福感。