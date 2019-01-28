Uber遭罰2500萬 法院：公路總局沒有行政管轄權

2019-01-28 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台灣宇博數位服務公司（Uber）未依法登記為計程車客運業，卻逕行招攬司機載客營利，遭交通部公路總局依違反公路法裁處2500萬元罰鍰並勒令歇業。宇博不服提告，台北高等行政法院查出，宇博公司登記在台北市，公路總局對「直轄市轄內計程車客運業」欠缺管轄權，判撤銷原處分及訴願決定，可上訴。

新興產業Uber派車服務在6年前進軍台灣，自稱是「網際網路相關業」的宇博公司在網路上文宣介紹是「主打個人專屬司機概念的軟體叫車APP」。

宇博公司透過網路招募司機，再由APP平台指揮調度車輛營運載客，載客完成後乘客以信用卡付費，宇博則拆帳分配金額給接受調度的司機，違反公路法未經核准擅自經營汽車運輸業，遭公路總局裁罰2500萬元並勒令停業。

宇博不服提告，主張公路總局裁罰的違章行為，屬於未經核准經營計程車客運業，但宇博登記於台北市，僅限台北市政府具有裁罰行政管轄權，公路總局並無管轄權。

公路總局辯稱，公路法第37條第1項第3款及第78條第1項規定，對於未經核准經營計程車客運業而違法者，直轄市政府及公路總局皆有事物管轄權限，且就算土地管轄錯誤，交給台北市政府也應為相同處分，依行政程序法規定毋需撤銷原處分。

合議庭指出，本件首當其衝的就是行政管轄權的爭議。Uber及其合作駕駛所提供服務，確實是經營汽車運輸業，但應歸屬於「計程車客運業」或「小客車租賃業」，由Uber APP平台媒合乘客與司機以及車資包括基本車資、距離與時間。

合議庭表示，認定歸屬於「計程車客運業」比較貼近事實，而此一行政管轄權，就公路法第37條第1項規定，登記在直轄市的計程車客運業者，主管機關應為直轄市政府，因此違反該項條文者，應受直轄市政府公路主管單位裁罰，而非公路總局。