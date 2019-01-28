客運十休一設4條件防過勞 駕駛：太多方法可避規

2019-01-28 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



勞動部日前公告，客運業納入鬆綁七休一行業的名單。聯合報系資料照 分享 facebook 因應今年春節九天疏運，客運業納入七休一鬆綁行業，駕駛最多可開車9天，也就是十休一；交通部長林佳龍日前要求公開採用十休一鬆綁方案的業者資訊，交通部也已開始查核各家客運參與十休一的意願。

勞動部23日公告，客運業可鬆綁七休一，但附帶4項限制條件，包括連續工作不得超過9天；單日工作時間逾11小時的天數，不得超過3天；每日駕車時間不得超過10小時；連續兩個工作日間，應有連續10小時以上的休息時間。

台灣汽車客運產業工會理事范光明表示，開車需要極度專注力，但春節是國道用路高峰，台北高雄單趟可能要開8小時以上，若一閃神後果不堪設想；勞動部設下十休一排班限制條件，看似嚴謹，其實像裝著垃圾的精美名牌包。

他質疑，以單日工時逾11小時的天數不得超過3天為例，有太多排班方法可以避規，且11小時的設定也有問題，難道上班10小時50分就不會有風險？

為加強稽查力道，公路總局本次首度要求客運業者提報春節班表，將按表稽查是否有過勞狀況。范光明指出，春節期間現場很多臨時加班車，但增派的司機人力根本無法呈現在預繳的班表上，是難以稽查的漏洞。

統聯客運表示，還沒確認是否參加十休一方案，雖然今年春節假期有9天，比以往更長，但搭車人潮也會分散到各日，僅春節前後幾天需要較多人力，排班並不吃緊。

統聯客運說，春節期間國道塞車較嚴重，若司機被卡在路上可能無法及時出下一班車，這時才會需要臨時調度人力；統聯共有760名司機，即使參加十休一方案，最多也只有大約20幾名司機需要應急，否則排班原則上都以七休一為主。

國光客運表示，勞動部在十休一方案添加許多注意事項，目前正在安排春節班表，希望盡量滿足旅運需求，又可以符合相關規定。