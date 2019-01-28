優雅老化不淪藥罐子 陳亮恭建議這樣與醫師討論處方

2019-01-28 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



人人都想活躍與優雅走過人生每個階段，但慢性病隨著年紀增長陸續找上門，用藥劑量與伴隨而來的副作用好像越來越多。台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭建議長輩，可與醫師討論如何「以一個人的整體情形」為目標來開藥，別落入「單看心臟功能」、「單看關節功能」等侷限性目標，後者往往會沒完沒了的開藥與吃藥下去。

聯合報出版的新書《微霞與桑榆》，今日選在暖時光咖啡舉辦新書講座，由作者陳亮恭出席分享古往今來人們如何面對老化。

陳亮恭說，古人也怕老，極富文采的唐代詩人白居易走到晚年時經常感慨年華老去，作品經常出現「鏡子」、「白髮」、「消瘦」、「皺紋」等字眼，像是給好友劉禹錫的《詠老贈夢得》，詩中寫道早上不想梳頭、不想照鏡子、整天不想出門、字太小的書不讀了、眼乾、需要提早就寢等，只有在老朋友相逢時才有濃厚的閒談興致。「這些話就像是今天路上看到的歐吉桑會說的話，古今皆然」。

為了長生不老，古人試遍許多方法，還曾一度因為觀察到鉛、汞金屬百燒不壞，因此誤以為服用重金屬煉成的丹藥就能有金剛不壞之身，因此釀成唐朝五名皇帝慢性中毒身亡。現在的眼光看來或許可笑，但其實，今日廠商大量開發、民眾大量服用保健食品，一段時間後又耳聞部分保健品對人體效益不大，或者如何誤食造成傷害，這般捨命追逐長生的欲求與古人並無二致。

陳亮恭說，從古到今、從東方到西方，並無明確定義到底幾歲才是真正的老，有的只是基於退休、基於社會福利規劃等目的才劃出一條線，例如年滿65歲就可以開始請領何種津貼。「其實，只要不失智、不失能，有本錢活躍生活，根本不用在意自己今天幾歲」。

心理健康、樂觀、具韌性特別重要。他提到，明代思想家王陽明被貶往貴州龍場期間，不少隨從病倒，他只好自己砍柴挑水、自己做飯給大家吃，並和所有人一起朗誦詩歌、唱家鄉歌曲來忘卻困境。困境讓他淬練出心理韌性，能面對後續人生中各種失落與挫折，同時專注鑽研學問，衰老臨終時告訴學生他心境光明、無所畏懼。

活動現場民眾紛紛點頭表示贊同。有人問到，隨著身體老化開始有許多慢性病找上門，該怎麼拿捏用藥帶來的副作用與維持生活品質？

陳亮恭建議，慢性病長者應該跟自己的醫師好好商量，如何「以一個人的整體情形」為目標來開藥，別落入「單看心臟」、「單看關節」這樣的侷限性目標。若是單看侷限性目標，光是開藥、卻忽略改善整體生活型態或是多參與活動等方案，就會沒完沒了的開藥與吃藥下去。

另一名民眾問道，家人高齡90歲，患有失智症與糖尿病，醫師告誡血糖控制很重要，但是他就是喜歡喝可樂、喝柳橙汁。不過同時又有朋友說他沒剩幾年可活、就讓他吃喜歡的東西，這讓家屬天天陷入左右為難。

「我的想法跟妳朋友一樣」，陳亮恭說，罹患糖尿病對於50歲跟90歲的人意義不同，因為糖尿病是慢性病，50歲的患者還是家中支柱，後續還有數十載人生路要走，因此血糖控制應更嚴謹；而90歲的患者如果尚未因糖尿病洗腎等，他這一生大概也少有機會因糖尿病而怎麼樣了，只要糖化血色素不要太離譜、只要控制在8.5%左右，就讓他吃想吃的食物吧。

微霞與桑榆：陳亮恭醫師的世紀思索

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