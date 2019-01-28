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高公局App新功能 推播國5即時路況

2019-01-28 14:20聯合晚報 記者吳姿賢／台北報導

「高速公路1968」App整合國道5號交通資訊。圖／高公局提供
「高速公路1968」App整合國道5號交通資訊。圖／高公局提供
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交通部高速公路局去年推出新版高速公路1968的App服務，整合國道5號藍牙交通資訊推播系統，提供國5路況資訊推播服務。只要行駛國5及台9、106乙等替代道路時，開啟App及手機藍牙功能，可接收國5宜蘭路廊路況資訊，選擇最適行車路線。

高公局表示，為提供用路人主動式交通資訊服務，高速公路局去年2月試辦國5藍牙交通資訊推播系統服務，針對國5主線及交流道入口平面道路建置藍牙發射器，讓用路人可透過藍牙訊號，主動接收即時國5路況資訊。

為擴展服務應用面向，高公局將這項服務整合於新版高速公路1968 App，用路人可藉由開啟App及手機藍牙功能，主動接收下游30公里內的國5交通事件、旅行時間及台9、106乙等替代道路行車時間推播服務。開啟App即時路況介面右上角的路況播報，可直接聽取路況語音播報，供用路人參考，選擇最適行車路線。

「高速公路1968」App整合國道5號交通資訊。圖／高公局提供
「高速公路1968」App整合國道5號交通資訊。圖／高公局提供
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高公局說，用路人開車務必注意行車安全，出門前做好車況檢查，蒐集瞭解各項交通管制措施，預先利用高速公路1968網頁及App查詢路況，行前做好路線規畫，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板，請同車親友使用高速公路1968 App，或撥打1968客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開國道壅塞路段。

高速公路替代道路國道
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