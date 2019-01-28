環團指高雄環保裁處案登錄不確實 環局：都有詳實公開

2019-01-28 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



環團指高雄市過去兩年環保裁處案件有51.73%登錄不確實，高雄市環保局回應，過去兩年每次裁罰環保案件都有發新聞稿詳細敘述違規狀況及裁罰法條，民眾如果到環保局網站查詢，都可看到詳實資訊，也依規定登錄到環保署系統，對於為何環保署網站呈現出來的資訊不夠完整，還要進一步了解。

環保局副局長張瑞琿說，環保局只要接獲有工廠發生環保違規案件，經稽查開罰後都會發布新聞，詳細敘述發生汙染狀況、開罰依據的法規及後續處理，這些只要一進去環保局網站，都可清楚查到，環團除了查詢環保署網站，也應該到地方機關網站查明確認。

張瑞琿表示，經了解，承辦同仁都有將裁罰案件內容完整上傳到環保署的系統，但實際上網查詢，呈現出來的內容似乎不夠完整，為何會發生此種狀況，內部還在了解當中。

環保局指出，環團所引用的資料係來自環保署所建置的「列管污染源資料查詢系統」，該資料係來自「環保稽查處分系統」的裁罰資料庫。環保單位的任何一筆裁處罰單都會清楚在「環保稽查處分系統」記載違反法條、違規事實及日期、裁處罰令及金額。高雄市環保局也是以相同的做法完成系統登載及處分。至於為何高雄市違規案件中的部分資料無法在「列管污染源資料查詢系統」中被連結呈現，環保局將再向環保署詢問及改善，力求裁罰資料明確透明。