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調節高麗菜量 農糧署推進階版種植登記

2019-01-28 12:17聯合報 記者林敬家╱即時報導

農業單位為避免高麗菜生產過盛時價格崩跌，影響農民收益，最近召集農民團體、地區農會與專家學者召開4次延商會議，訂出高麗菜登記作業與後續產銷輔導，未來農民在種植前須先向當地農會登記預計種植面積，以便農糧署統整數量，讓預警系統準確性更高，以便提供農民參考。

農糧署長胡忠一與農委會主委陳吉仲今天到彰化縣竹塘鄉蔬菜產銷班第九班宣布這項措施，陳吉仲指出，登記制度可讓產銷資訊更透明，農民登記補助不僅提供農民收入保障，讓高麗菜生產品質提升，若農民往產銷履歷為消費者提供更好的農產品，也會加碼提供農民每公頃補助一萬五千元。

目前農家種植高麗菜平均面積為0.7公頃，農為會以登記補助2公頃為上限，希望照顧小農，每年不限登記次數，陳吉仲說，若農民栽種得宜，品規符合加工或外銷需求，會輔導出口、通路業者購買，或媒合契作保證農民生產出售價格每公斤6元，利潤約2元，農民也可藉此評估是否種其他蔬菜。

胡忠一說，現行預警做法會每10天公布目前種植高麗菜的量，去年入秋因天氣好原本70天採收的高麗菜58天就可採收，9月開始公布預警超量多，之後會監看台北果菜公司拍賣價格，若量多價格跌，將透過多元行銷、量販店、零售市場媒合促銷，並以加工和出口多管齊下，若參加登記制度農民將率先納入加工行銷輔導。

竹塘鄉蔬菜產銷班第九班長蔡宜修說，政府祭出加入登記就可申請有機肥料補助每公頃最高3萬元，耕鋤補助也提高到每公頃10萬元，並協助媒合通路業者以每公斤6元購賣，這些誘因希望有助登記制度落實，讓統整的數據更有參考價值。

農民高麗菜陳吉仲
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