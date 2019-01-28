功維敘隧道拚升級4.0 迷你鐵道小火車要帶進遊客

2019-01-28 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市熱門景點功維敘隧道，市長邱鎮軍選舉政見「南英川縱軸線旅遊帶」拚升級，透過立委陳超明國會辦公室今天邀請農委會、觀光局、營建署、客委會等相關單位人員今天到功維敘，陳超明國會辦公室執行長邱俐俐、邱鎮軍等人主持踏勘，逐一檢討有關設施。

邱鎮軍說，苗栗市後花園南勢、新英、新川里擁有功維敘、小瑞士等景點，還有茶葉等農特產，觀光產業資源豐富，並籌組休閒農業區，「南英川縱軸線旅遊帶」希望整合觀光亮點及改善景觀，建置迷你鐵道小火車，與前瞻基礎建設苗栗火車站「城鎮之心」串連，增加南英川腹地，把遊客帶進後火園。

功維敘隧道日本明治35年（1902年）6月25日開工，隔年3月31日完工，北口有當時台灣總督兒玉源太郎所提的「功維敘」3個大字，因此被稱為功維敘隧道，1935年中部大地震，功維敘受損，3年後整修完峻通車，1993年「63水災」，北口東側山墻倒塌，但不影響結構。