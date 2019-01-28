酒鬼也瘋狂！最新研究：喝Tequila Shot居然能減肥

2019-01-28 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



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以前常聽醫生說，「喝酒等於喝下脂肪」，而且減肥的人都知道，酒類的隱藏熱量超級高，所以減肥都得避免喝酒。但美國最近有研究證實，喝龍舌蘭酒（Tequila ）居然有助於減肥，因為其中的醣類不易被消化，能讓人越喝，反而吃越少，能夠降低血糖與體重，對減肥的人居然有幫助。 喝Tequila Shot居然能減肥？圖／摘自Pelexs。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

美國化學學會（ACS）之前研究了龍舌蘭酒，發現該酒類對血糖有影響，因為在釀造酒類的龍舌蘭植物中，含有天然的醣類龍舌蘭蜜（Agavins），這可以當成膳食纖維，不易消化，反而可以讓人食量變少。

研究中，讓老鼠喝下龍舌蘭蜜，另一群老鼠則吃其他甜味劑，如葡萄糖、果糖等，研究發現，喝龍舌蘭蜜的老鼠，體重減輕，吃比較少，且血糖也下降。進一步發現，這些老鼠體內產生了GLP-1激素，刺激分泌胰島素，因此相關研究認為，龍舌蘭蜜對第二型糖尿病或許有幫助，也能幫助減輕體重。 龍舌蘭酒中含有龍舌蘭蜜，有助於減重。圖／摘自Pelexs。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

而且，龍舌蘭蜜是果聚醣，不會影響血糖，跟其他高果糖玉米糖漿有所不同，不過龍舌蘭蜜跟龍舌蘭糖漿不同，也不會過於死甜。

不過雖然研究如此，但也不代表可以過量飲酒，要減肥，還是得從飲食、運動中下手，不能過量飲酒唷！

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