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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

AI即時輔助揪大腸癌元兇 準確度高達95%

2019-01-28 11:47聯合報 記者謝恩得╱即時報導

11年來大腸癌一直蟬聯台灣十大癌症之首，大腸鏡是預防大腸癌的常見方式。然而，醫師用肉眼判斷息肉的經驗，難免受到腸道內的水、泡沫及雜訊干擾，也無法即時偵測。中正資工系劉偉名副教授與研究生蕭瑋廷運用人工智慧，與嘉義基督教醫院肝膽腸胃科張力仁醫師合作開發偵測系統，幫助醫生偵測大腸息肉與分類，準確度高達95%，也可望應用在電腦斷層掃瞄，從數百張電腦斷層影像，辨識與圈選出臟器位置。

大腸息肉分別有贅生性息肉和非贅生性息肉，劉偉名說，贅生性息肉比較常見的是腺瘤，會建議切除，因為可能過幾年就會轉變為大腸癌。他申請嘉基醫院人體臨床試驗審查通過後，院方提供大腸鏡影片與臨床資料，再由醫師協助標記每張影像的息肉位置，並交由劉偉名的團隊開發演算法，讓人工智慧不斷學習辨識。

除了與嘉基合作研究大腸息肉偵測，劉偉名也將人工智慧應用在大林慈濟醫院放射腫瘤科的放射線治療流程。癌症病人進行放射治療前，需先做電腦斷層掃瞄，再由醫師計算需使用的放射線劑量。劉偉名表示，做一次電腦斷層會產出上百張切面影像，每天照電腦斷層的病人又很多，醫師得花時間從一張張影像中判讀腫瘤與器官的位置，並一一手動標記，計算劑量，是很大的工作負擔。

劉偉名團隊正在開發的系統，可自動圈選出腫瘤與各臟器位置，讓原先醫師判讀影像所需至少1個小時的工作時程縮短為10分鐘。劉偉名說，如此一來不僅省下醫師的時間，病人等待被排入治療的時間也可縮短，造福醫病雙方。

中正大學劉偉名老師（右）運用聰明的「人工智慧」與嘉義基督教醫院合作，幫助醫生偵測...
中正大學劉偉名老師（右）運用聰明的「人工智慧」與嘉義基督教醫院合作，幫助醫生偵測大腸息肉並自動分類，準確度高達95%（左為嘉基肝膽腸胃科張力仁醫師）。記者謝恩得／攝影
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息肉醫師大腸癌
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