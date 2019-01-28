高公局App新功能 自動推播國5即時路況

2019-01-28 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部高速公路局去年12月20日推出新版「高速公路1968」App服務，整合國道5號藍牙交通資訊推播系統，提供國5路況資訊推播服務。只要行駛國5及台9、106乙等替代道路時，開啟App及手機藍牙功能，就可接收國5宜蘭路廊路況資訊，選擇最適行車路線。

高公局表示，為提供用路人主動式交通資訊服務，高速公路局去年2月試辦國5藍牙交通資訊推播系統服務，針對國5主線及交流道入口平面道路建置藍牙發射器，讓用路人可透過藍牙訊號主動接收即時國5路況資訊。

為擴展服務應用面向，高公局將這項服務整合於新版「高速公路1968」App，用路人可藉由開啟App及手機藍牙功能，主動接收下游30公里內的國5交通事件、旅行時間及台9、106乙等替代道路行車時間推播服務；開啟App「即時路況」介面右上角「路況播報」，更可直接聽取路況語音播報，供用路人參考並選擇最適行車路線。