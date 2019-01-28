全台最強印刷廠！尾牙席開破300桌 年終最高26個月

2019-01-28 11:42 聯合新聞網 綜合報導



台中健豪印刷廠往年的尾牙大獎向來話題性十足，從名車到環遊世界機票都曾大方送出。由於去年大選讓印刷訂單業績大增，加上公司20週年慶，健豪今年的尾牙擴大慶祝，席開320桌的大場面除了邀請當紅歌手表演，並將往年的最大獎改為現金回饋給員工，平均年終4個月以上，最高達到26個月。

健豪印刷每年都砸下重金辦尾牙犒賞員工。圖為2014年畫面，截自 聯合影音網 分享 facebook

健豪印刷廠自2014年起舉辦話題十足的尾牙，曾送出賓士、保時捷和奧迪等名車獎品，一次比一次闊氣，還曾送出「沒有人敢去」的40天環遊世界之旅。昨日(27日)健豪舉行尾牙狠砸2000萬元豪華辦席320桌與員工同樂，除了邀請納豆和阿Ken主持，玖壹壹、徐佳瑩等堅強卡司現場表演，也有許多政治名人包括高雄市長韓國瑜的夫人李佳恭、交通部長林佳龍和立法院副院長蔡其昌等人到場。雖然現場星光雲集，不過大家的目光焦點還是鎖定年終獎金和尾牙大獎。

去年適逢九合一大選宣傳品的印刷需求大增，健豪印刷廠也因承包了大半的文宣品業務業績大漲。今年擴大舉辦的尾牙取消了往年話題性十足的超級大獎名車等獎項，僅提供家電等獎項，最大的現金獎也僅有20萬元現金，所有省下來的費用改以年終獎金的方式回饋給員工。員工人人有獎的年終獎金平均可領4個月，業務人員最高領到26個月年終直接破百萬。