老熟男攝護腺腫6倍大 銩雷射汽化手術助他正常解尿

2019-01-28 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



63歲的林先生1年前因尿不出來急診，當時攝護腺肥大約50g，是常人的2倍，醫師建議吃藥控制，不過他卻沒按時服用藥物，日前又因尿不出來求診，醫師發現膀胱裡的尿滯留400cc以上，攝護腺也增大至133g，是正常約6倍大，後來以「銩雷射攝護腺汽化手術」治療，終於讓他恢復正常解尿。

台中市長安醫院泌尿科醫師黃煒軒說，攝護腺肥大需要手術的情形有膀胱長結石、泌尿道反覆感染、尿不出來需插尿管、出現血尿血塊造成尿不出來，以及損害到腎功能時。林先生即符合其中一種。

黃煒軒說，銩雷射攝護腺汽化手術是經由尿道，透過雷射方式將兩側的攝護腺肥大刮除，止血效果較一般電刀刮除效果要好，且尿管置放時間也比電刀刮除少1至2天。

更重要的是，手術中取得的組職樣本，可供病理檢驗，提供早期診斷潛藏攝護腺癌的機會。林先生術後第二天即將尿管移除，因尿道變寬，排尿也迅速變通暢。只需注意一個月內避免騎車及劇烈撞擊，其他生活方面皆可如常。