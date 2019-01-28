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韓市長注意！ 環團點名高雄環保裁處書要寫清楚

2019-01-28 11:02聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

各縣市的工業汙染、環保違規案件，是否都有公開揭露資訊？環團今天盤點過去兩年各地方政府的裁處紀錄，共有1萬6057筆違規，其中高雄市的51.73%、花蓮縣39.23%、桃園市17.9%裁罰紀錄登錄不確實比例較高；其中高雄過去兩年登錄不確實的比例超過一半。

環團表示，盤點2017年1月1日到去年12月31日的違規紀錄，發現有超過1萬6000筆，其中高雄裁處紀錄最多，透明度也最差，2579筆裁罰紀錄中，有1334筆沒有確實填寫，案件最多且遠高於其他縣市；桃園次之、有388筆沒確實填寫，台中市則有128筆沒確實填寫。

環團表示，裁處紀錄應該視為地方政府做汙染管理的重要資訊，揭露越完整，公眾才能共同監督，汙染事件也才能防範於未然，但這並沒有任何法源罰則可以要求地方政府做到這件事情。

綠色公民聯盟常務理事賴偉傑表示，地方政府的裁處紀錄，大多是地方政府針對某個環保汙染行為、違規行為開的罰單，一般地方政府的裁處紀錄過去都很簡單，比如違規哪一條、罰多少錢，然後就沒有了，但一般民眾沒辦法知道違反哪一條、超標多少，以及後來怎麼解決、改善的狀況如何。

綠盟研究員曾虹文表示，也有縣市填寫得很清楚，例如雲林、基隆、嘉義等。以雲林縣政府為例，雲林公布六輕的裁處紀錄，包括哪一根煙囪、哪一個製程、什麼原因被裁處、排放什麼物質、檢測濃度為何、標準多少都寫得很清楚；反觀高雄市，只寫了違反哪一條法令，或寫「未符合放流水標準」，完全看不出來到底違規了什麼。

她也以高雄林園工業區信昌化工火警為例，主因是因為異丙苯洩漏，但從這兩年裁處書上看來，只有看到被開罰15次，只有一筆寫了裁處事由，所以不能判定這是單一洩漏事件還是有長期洩漏問題，她認為這會嚴重影響周邊的安全。

環團點名高雄環保裁處書要寫清楚。圖為高雄市長韓國瑜（左）。 圖／聯合報系資料照片
環團點名高雄環保裁處書要寫清楚。圖為高雄市長韓國瑜（左）。 圖／聯合報系資料照片
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