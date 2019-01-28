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空汙臭氧年報出爐 潮州林園最糟 新店古亭居第4第5

2019-01-28 10:59聯合報 記者林麗玉╱即時報導

「台灣健康空氣行動聯盟」今天公布2018年全台臭氧年報，去年臭氧數值，儘管北部PM2.5、PM10數值相對較低，但新店站臭氧數值排名第四、古亭站排名第五。另外，新店、古亭站的臭氧從2016至2018連續三年位居前五，顯示臭氧高值問題，將是雙北空汙的重要課題。

台健空盟理事長葉光芃表示，2018全台臭氧年報，除新店、古亭站連續三年位居前五，空汙嚴重的高屏臭氧超標天數也為全台最多；至於台中市，2018年臭氧高值奪六都之冠，數值(91.9ppb)也創三年來六都新高，與台南市是全台唯二臭氧高值不減反增的六都城市；至於2018臭氧最糟的測站為潮州及林園測站，不論以高值或超標天數排序比較，都名列第一、第二。

葉光芃提到，空汙臭氧高值對健康影響？根據最新相關健康醫學報告，包括哈佛大型研究等均強調，美國在2015年加嚴臭氧標準至70ppb，仍無法保護民眾健康，短期暴露於約35-40ppb的臭氧低濃度，就可能造成早逝；另外2018年里昂大學報告，臭氧會使腦防失能、引發阿茲海默症，長期暴露於臭氧也可能導致失智、自閉、中風、心臟病及影響胎兒發育，，甚至研究指出，暴露高濃度臭氧一小時也將增加心臟病患的早死機率。

民進黨立委劉建國呼籲，目前環保署空汙防治多著重PM2.5及PM10，政府也應針對臭氧汙染加強防治；國民黨立委黃昭順、陳宜民則提出，高雄一直處於重工業空汙重災區，呼籲韓國瑜市長還給民眾一個乾淨空氣，呼籲興達電廠燃煤許可2月4日到期，韓市長應該硬起來，駁回興達燃煤展延，搶救南高屏空品。

「台灣健康空氣行動聯盟」今天公布2018年全台臭氧年報，去年臭氧數值，儘管北部P...
「台灣健康空氣行動聯盟」今天公布2018年全台臭氧年報，去年臭氧數值，儘管北部PM2.5、PM10數值相對較低，但新店站臭氧數值排名第四、古亭站排名第五。 記者林麗玉╱攝
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