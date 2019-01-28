24歲竟出現心肌梗塞！醫師：心肌梗塞年輕化

2019-01-28 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



24歲也出現心肌梗塞！年僅24歲湯先生是糖尿病患，長期追蹤治療4年，日前突然胸痛就醫，經抽血、Ｘ光、心電圖檢查診斷，確認冠狀動脈左前血管中段阻塞，馬上住院做心導管手術。醫師指出，心肌梗塞年輕化趨勢，呼籲年輕人要注意膽固醇、糖尿病、三酸甘油脂指數與家族史，避免猝死。

台中慈濟醫院心臟內科醫師陳美綾指出，過去冬天是心肌梗塞好發季節，但去年入冬以來並無明顯低溫，而年輕人胸痛就診，一般不會直接聯想心肌梗塞。但去年11月連續三名年輕族群心肌梗塞就醫，必須警覺心肌梗塞年輕化趨勢。

三位年輕病患中，35歲謝先生平日忙於經商，應酬抽菸成癮，前年春節前後曾胸部悶痛，以為還年輕，忍忍就過去，去年11月再次胸部悶痛，稍走一下就很喘、很悶，本來打算繼續靠深呼吸忍下去，被太太硬拖著他就醫，經急診檢查發現他冠狀動脈3條已有2條百分百阻塞，但病人仍無感，事後謝先生直問「蛤！我心肌梗塞！」

另外28歲林先生因突發胸悶、胸痛、冒冷汗住院，檢查確認冠狀動脈右側血管百分百阻塞，發病前沒有任何症狀，也沒有三高病史。