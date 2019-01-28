高鐵推新一代自由座回數票 最低下殺82折

2019-01-28 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣高鐵3月15日起將推出新一代自由座回數票，提供效期30天內搭乘10次、60天內搭乘8次兩種不同選擇，皆不限搭乘班次，分別提供82折及92折優惠。高鐵表示，為鼓勵旅客提早體驗，6月30日前購買新一代回數票、並將可搭乘次數使用完畢，還可再享TGo點數加碼贈50%。

高鐵表示，新一代回數票提供旅客更加彈性的優惠選擇，可滿足不同頻率、經常往返二地的旅客需求。其中，優惠效期30天搭乘10次的回數票，票價為自由座82折（約標準車廂對號座8折），較原回數票87折（約標準車廂對號座85折）更加優惠。

以搭乘「台北—新竹」區間為例，購買新一代回數票30天內搭自由座往返5趟（10次），較原價節省505元；另一選擇為60天搭乘8次的回數票，票價為自由座92折（約標準車廂對號座9折），較原回數票45天優惠效期更長。

以「台北—左營」區間為例，購買新一代回數票60天內搭乘自由座往返4趟（8次），較原價更可省下925元。

高鐵提醒旅客，新一代回數票仍維持使用記名制票卡，限持卡者本人使用；配合新一代回數票開賣，原優惠效期45天搭乘8次的回數票將同步停止發售，已購買原回數票旅客，效期內仍可繼續使用搭乘，或可按照回數票使用須知規定辦理退票後，持原回數票卡即可直接改購新優惠。